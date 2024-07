Il video di Sinner e Berrettini col pallone virale sui social. Utenti ammirati e scatenati: Spalletti sveglia. Meglio loro (video)

Era all’incirca il 20 marzo scorso quando un video , subito gettonatissimi sui social, immortalava l’incontro a Fort Lauderdale tra Jannik Sinner e la nazionale italiana. Sorrisi, applausi, una soddisfazione appagante e appagata per il vincitore degli Australian Open, e con il Commissario Tecnico Spalletti che nel complimentarsi per i successi e la determinazione dimostrato sul campo dal campione azzurro, indicava il 22enne altoatesino come un esempio da seguire davanti al gruppo: «Facile parlare di autodisciplina e motivazioni, basta prendere un pezzetto di lui».

Sinner e Berrettini che scambiano passaggi col pallone scatenano i social

Oggi, alla luce dell’esclusione dagli Europei di calcio del nostro team – un’uscita di scena che al danno sportivo ha aggiunto anche la beffa della pessima prova disputata sul tappeto verde di Berlino contro la Svizzera – quelle parole tornano in tutto il loro potenziale profetico più forti che mai… E a rinverdirle di significato arriva anche un video, che sta dilagando su X, che ritrae Sinner scambiare qualche passaggio a pallone con il collega e amico Berrettini, ricordando che domani i due ami-rivali si sfideranno domani, mercoledì 3 luglio in quel di Wimbledon, dove l’atteso – ma anche temuto – derby azzurro diventerà realtà, in virtù di un incrocio sfortunato di tabellone tra due che avevano entrambi velleità di arrivare fino in fondo nel torneo.

Jannik Sinner 🇮🇹 e Matteo Berrettini 🇮🇹 che palleggiano insieme prima del derby di domani 🥹 pic.twitter.com/464v0njrcH — Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) July 2, 2024

«Spalletti sveglia», gli utenti inneggiano ai talenti azzurri… del tennis

Il tennista romano, finalista agli “Championships” nel 2021, ha superato anche lui il round d’esordio in quattro set: 7-6 (3) 6-3-6 6-1 lo score con il quale ha estromesso dal torneo l’ungherese Marton Fucsovics. E anche per Sinner, come noto, è stata buona la prima, con la partita disputata e vinta sul Court 1 dell’All England Club, dove il campione di Sesto Pusteria – testa di serie numero uno – ha avuto la meglio in quattro set sul tedesco Yannick Hanfmann al termine di una partita che si è complicata leggermente dall’inizio del terzo parziale in poi, ma in cui il campione 22enne è stato bravo a trovare l’allungo decisivo nel quarto set. Poi, tra una vittoria e una giornata di break, Sinner e Berrettini trovano il tempo e la voglia di scambiare qualche palleggio con un pallone da calcio.

Il video dei palleggi tra Sinner e Berrettini spopola in rete

E il video che li ritrae spopola già sui social… Anche perché i due dimostrano – ancora una volta – di saperci fare eccome, anche con i piedi: di destro, di sinistro, ma anche con stop di petto, virtuosismi con la coscia, acrobazia di spalla e tecnicismi di testa. Insomma: uno spettacolo. Tanto che il video, “rubato” in una pausa dagli allenamenti e dall’agone di Wimbledon, diventato in breve virale sui social, continua da ore a seminare e raccogliere commenti tra l’ammirato, l’entusiasta e il divertito. E tutto nonostante il rammarico per il destino subìto agli Europei dai colleghi calciatori dei nostri tennisti azzurri. Così, le stoccate inferte alla rosa di Spalletti, più ancora che i commenti estasiati e di ammirazione indirizzati ai due campioni del tennis, fanno rumore…

«Controllo di palla migliore di almeno 6 titolari della nazionale»

«Spalletti sveja!», commenta senza bisogno di interpretare qualcuno sottolineando la bellezza di un’Italia che brilla e che dà spettacolo, e che purtroppo non è quella che si esibita agli ottavi di finale in Germania contro la Svizzera. E la differenza, stante il video, si vede eccome… E ancora: «Controllo di palla migliore di almeno 6 titolari della nazionale italiana di calcio», posta sardonico un altro. Mentre un terzo ancora sottolinea a puntino: «Sono pure bravi: farebbero una bella figura anche a calcio. Spalletti li potrebbe convocare!!!». Scatenando la pronta di risposta di qualcun altro, che replica secco: «Io li avrei convocati in nazionale… hai visto mai». Con qualcuno che si spinge anche oltre: «Magari in nazionale avrebbero fatto meglio». Seguito da chi propone e posta: «Ma se dirottassimo i tennisti nella nazionale di calcio?»

I post tra amarezza e ironia: ecco l’Italia che dà spettacolo…

Tutto mentre qualcuno azzarda perfino suggerimenti tecnicamente rilevanti: «Sono migliori dei calciatori della nazionale». E ancora: «Magari in nazionale avrebbero fatto meglio loro», scrivono altri. Supportati con slancio da chi sentenzia: «A occhio il palleggio è più fluido di quello di alcuni calciatori della nazionale di Spalletti». Fino all’iperbolico interrogativo retorico posto da un ultimo utente, che nel rammaricarsi, si domanda: «Ma se dirottiamo i tennisti nella nazionale di calcio?». E chissà che Spalletti non ci stia già pensando…