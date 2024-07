Berrettini, altra impresa: batte Tsitsipas e va in finale in Svizzera. Risorge anche Nadal

Il sabato di Matteo Berrettini e Rafa Nadal colora il tennis. Per il tennista romano arriva la diciassettesima finale in carriera dopo un’altra impresa, questa volta contro Stefanos Tsitsipas (a Gstaad, in Svizzera) testa di serie numero uno del torneo e numero dodici del mondo. Nello stesso giorno una leggenda della racchetta, Rafa Nadal, a 38 anni, conquista la finale a Bastad, in Svezia dimostrando, a pochi giorni dalle Olimpiadi, di poter dire ancora la sua.

Berrettini vince in due set

Matteo Berrettini, scivolato al numero 82 del ranking(ma già 53) ha sconfitto il favorito Tsitispas in due tiratissimi set: 7-6, 7-5. Ha giocato con attenzione e razionalità cogliendo le poche opportunità concesse dal greco. Nell’altra semifinale la vittoria è una sorpresa per il francese Quentin Halys. Il 27enne di Bondy, n.192 ATP, proveniente dalle qualificazioni e rivelazione del torneo, ha eliminato per 6-3 7-6, in un’ora e venti minuti di gioco, il tedesco Jan-Lennard Struff, n. 37 del ranking e 5 del seeding, raggiungendo la sua prima finale nel circuito.

Il tennista romano: “Ho dato il massimo”

A fine partita, l’ex numero 6 del mondo era soddisfatto della prestazione offerta: “Questo è un torneo speciale per me per diverse ragioni, penso sia uno dei posti più belli. Ero molto concentrato perché ogni break poteva essere decisivo e dovevo stare attento in battuta, probabilmente ho giocato il mio tennis migliore nel modo decisivo. Domani contro Halys sarà difficile”. In caso di vittoria sarà il nono torneo Atp per Berrettini che arriverebbe alla cinquantesima posizione della classifica, dominata sempre dal connazionale Jannik Sinner.

Il ritorno di Rafa

A 38 anni Rafa Nadal raggiunge la finale di Bastad in Svezia e cerca il novantatreesimo titolo in carriera. Il maiorchino ha battuto in 3 set (4-6, 6-3, 6-4), il croato Duje Ajdukovic, numero 130 del ranking, al termine di un match durato più di due ore. L’ultimo successo di Nadal fu al Roland Garros nel 2022. Nadal sarà ai giochi di Parigi sia in singolare che in doppio insieme a uno dei suoi probabili eredi, Carlitos Alcaraz.