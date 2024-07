Fognini elimina Ruud e conquista Wimbledon. L’eterno ragazzo dà ancora spettacolo

Fabio Fognini a 37 anni non ha perso il suo enorme talento. E così oggi pomeriggio a Wimbledon ha eliminato al secondo turno Casper Ruud, norvegese e numero otto del seeding. 6-4, 7-5, 6-7, 6-3 il punteggio a favore del “Fogna”, dopo tre ore e 22 minuti con il pubblico in piedi ad applaudire i suoi spettacolari colpi. L’ennesimo prodigio di un grande tennista, genio e sregolatezza ma anche troppo spesso dimenticato e oscurato da un presente che, giustamente, è tutto concentrato sul numero uno del mondo che è anche italiano.

Fognini, primo italiano nella top ten dopo 41 anni

Il tennista ligure, che ha vinto otto tornei Atp, nel 2019 fu protagonista di una straordinaria impresa che diede simbolicamente il via alla riscossa del tennis italiano di Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Vincendo il Master 1000 di Montecarlo salì al nono posto della classifica, riportando l’Italia dopo 41 anni(Barazzutti) nella top ten.

Cinque match point per battere Ruud

Fognini ha avuto bisogno di cinque match point per battere Ruud, uno dei migliori del circuito, chiudendo la partita con un fantastico dritto. Con questa vittoria il ligure sale virtualmente al 78mo posto in classifica, anche se il ranking non è la sua principale preoccupazione oggi.

Il prossimo avversario uscirà dallo scontro in corso tra un altro italiano, Lorenzo Sonego, e lo spagnolo Bautista Agut. Sognare gli ottavi non è affatto proibito.

Un tennis delizioso

Fabio è stato perfetto in difesa (11 palle break annullate), mettendo a segno ben 59 vincenti, con un solo sbandamento nel finale di terzo set che lo ha costretto ad allungare la partita. Ha giocato in scioltezza mettendo a segno una serie di punti straordinari ed esibendo un rovescio che è ancora uno dei più spettacolari dell’intero circuito.

Il campione ligure è sposato con un’altra leggenda del nostro tennis, quella Flavia Pennetta che vinse gli Us open battendo nel derby Roberta Vinci.