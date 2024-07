Arrestato violentatore seriale nigeriano: aggrediva giovani donne nel centro di Ferrara (video)

Ferrara ha vissuto un incubo per tre settimane. Un violentatore seriale, puntava le sue prede, si avvicinava in sella alla sua bici e le aggrediva sessualmente. Secondo la polizia è un ventenne nigeriano, incensurato e regolare sul territorio italiano. Per l’accusa è stato l’autore, tra la fine di giugno e la prima settimana di luglio, di tre episodi di violenza sessuale ai danni di donne che camminavano da sole in strada nella città emiliana.

I fatti accaduti a Ferrara

Le indagini sono scattate il 19 giugno scorso quando una donna ha denunciato la prima molestia. In quell’occasione l’uomo avrebbe toccato le parti intime della vittima, per poi alzarle il vestito e afferrarle gli slip, fino a strapparli. La giovane donna è caduta riportando varie ferite, ma è comunque riuscita a chiedere aiuto ad alta voce, mentre l’aggressore è riuscito a fuggire.

Altri due episodi simili si sono verificati a distanza di due settimane con le stesse modalità: l’avvistamento di donne sole in strade isolate in tarda serata (o nelle prime ore della notte), l’avvicinamento a bordo di bicicletta, il palpeggiamento e la fuga. A distanza di poco tempo, l’aggressore avrebbe ostruito la strada a un’altra donna che stava passeggiando con i suoi cani, impedendole di proseguire e chiedendole insistentemente di avere dei rapporti sessuali. Questa volta senza mai toccarla. Lei ha iniziato a gridare e lui è scappato.

Bloccato dalle telecamere

Poco dopo il quarto tentativo di aggressione, il 20enne è stato fermato e denunciato per violenza privata e molestie. Sono stati svolti rilievi fotografici sull’abbigliamento e sulla bicicletta. Allo stesso modo, sul suo telefono sono state trovate fotografie che ritrarrebbero l’indagato con indumenti “compatibili” con quelli indossati dal molestatore. Infine altri elementi sono arrivati dall’analisi dei filmati estrapolati dagli impianti di videosorveglianza e dall’analisi del cellulare dell’indagato. La polizia non ha fornito altri elementi circa la nazionalità dell’uomo. L’incubo sembra finito per le donne di Ferrara.