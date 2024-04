Milano, ancora un maestro orco: arrestato per violenze su bimbe di una materna, davanti alle accuse resta muto

Ancora un maestro orco. E ancora un asilo, un luogo di accudimento e di intrattenimento ludico. Un posto in cui si dovrebbe accompagnare la crescita di bambini in tenera età, trasformato in un teatro di violenze e soprusi. Stavolta, l’ennesimo scempio si è consumato a Milano – ad appena 48 ore da un’ultima vicenda tristemente analoga – dove un maestro è stato arrestato dalla polizia locale, su richiesta della procura cittadina, con l’accusa di violenza sessuale aggravata su quattro bambine di una scuola materna della periferia sud-ovest della città. Le presunte vittime avrebbero subito le molestie (strusciamenti e palpeggiamenti) in classe, riprese dalle telecamere installate lo scorso 13 aprile, quando sono nati i primi sospetti nei confronti dell’educatore di 34 anni.

Milano, violenze su bimbe di una scuola materna: maestro arrestato

L’indagine, coordinata dalla pm di Milano Rosaria Stagnaro, ha permesso – dopo una segnalazione di sospetti abusi – di entrare nella struttura scolastica lo scorso 13 aprile. E di installare le telecamere per verificare la fondatezza dei sospetti e le accuse nei confronti dell’uomo. Sono bastati pochi giorni per trovarsi davanti agli occhi ben cinque episodi sospetti nei confronti delle piccole di 4 anni o al massimo 5 anni, spiegano gli investigatori al lavoro sul caso.

Solo due giorni fa l’ultimo caso analogo…

Il primo presunto abuso immortalato risalirebbe a lunedì 15. Poi, appena due giorni dopo, il 17 aprile, sarebbero state registrate altre inquietanti immagini sospette. Cosa che ha fatto immediatamente scattare la decisione di arrestare il maestro che, davanti alle accuse, non ha proferito parola. E pensare che solo due giorni fa, sempre a Milano, un altro episodio simile aveva portato all’arresto (ai domiciliari), sempre grazie all’uso delle telecamere, di una maestra d’asilo accusata di maltrattamenti nei confronti di alcuni piccoli. Una spirale di orrore e di sopraffazione reiterati, quella che la cronaca registra sempre più frequentemente a danno di piccoli indifesi, che sembra davvero non avere fine…