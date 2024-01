“Sei la mia piccola pornostar”: prof di religione condannato a due anni per molestie

Prof di religione condannato a due anni di reclusione per violenza sessuale; divieto «perpetuo» di insegnare e un anno di misura di sicurezza; con il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati da minori. È la condanna decisa dal Tribunale di Torino nei confronti di un professore di religione del liceo statale Regina Margherita. Era finito a processo per aver palpeggiato, toccato le cosce e rivolto apprezzamenti inopportuni ad alcune studentesse.

Torino, frasi ignobili da un prof di religione

Allungava le mani sulle studentesse, dicendo frasi ignobili che proprio non si possono sentire e tollerare a scuola. Tanto più da un docente di religione: «Come sei bella», «che bei capelli», addirittura «sei la mia piccola pornostar». Sono le accuse di cui ha dovuto rispondere il docente per episodi che sarebbero avvenuti fra il 2018 e il 2021. Anche durante la didattica a distanza.

Difesa surreale del prof: “Sono stato frainteso”

Un atteggiamento sopra le righe, grave e fuori luogo che per il pm Davide Pretti però non integrava il reato di violenza sessuale, ma quello di molestie. Tanto da chiedere la riqualificazione e proporre una pena di 4 mesi. Ma al termine di una camera di consiglio – riporta La Stampa online- durata due ore, il giudice ha ritenuto che il comportamento del docente andasse inquadrato nella fattispecie più grave: da qui la condanna a due anni. Surreale la difesa del professore. Dice di essere stato frainteso e di non aver avuto che atteggiamenti amichevoli, senza intenzioni di tipo sessuale.

