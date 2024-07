Antisemitismo, l’affondo di Donzelli per il convegno alla Camera : “Esce Quatrano ed entra il terrorista Jabarin”

L’antisemitismo esce dalla porta ed entra dalla finestra. Il convegno organizzato domani alla Camera, per parlare di pace tra Israele e Palestina, alla presenza di Laura Boldrini e di altri parlamentari di sinistra, non registrerà(dopo le dure proteste di Fratelli d’Italia) la presenza di Nicola Quatrano, l’ex magistrato che lo scorso marzo attaccò violentemente la senatrice a vita Liliana Segre sui social, definendola, “psicopatica”. Quatrano si è autocensurato ed ha rinunciato a partecipare(evidentemente dietro consigli..)ma al suo posto ecco subentrare un altro signore, Jabarin, che lo Stato di Israele e l’Unione Europea hanno inserito nella lista dei terroristi. A denunciare è sempre FdI, questa volta con il responsabile degli enti locali, Giovanni Donzelli.

Donzelli: “Jabarin è un terrorista”

Il parlamentare di Fratelli d’Italia sottolinea che al convegno di domani, “l’ospite d’onore è Jabarin, rappresentante dell’Ong Al-Haq che, secondo il Ministero della Difesa israeliano, è un’organizzazione terroristica, perché è una emanazione diretta del Fronte popolare per la liberazione della Palestina, che per l’Unione europea è una organizzazione terroristica a tutti gli effetti”. Donzelli rincara la dose, affermando che, “sia sbagliato e credo che non si possa assistere non dirlo, il silenzio che abbiamo ascoltato, però, da Conte, che è il leader del M5s, da Fratoianni, che è il leader di Avs, da Elly Schlein, il leader del Pd, che sono i tre partiti che hanno organizzato l’evento di domani”.

“L’antisemitismo-ha concluso Donzelli- è un virus pericoloso che deve essere condannato da tutte le parti, senza nessuna ambiguità”.

Mulè: “La Camera non è responsabile dei contenuti”

Il vice-presidente di Montecitorio, Giorgio Mulè, ha chiarito, come aveva fatto in precedenza Lorenzo Fontana, che la Camera dei deputati non ha responsabilità in merito. “La Presidenza della Camera – ha ricordato Mule’ -, come costantemente sottolineato anche in passato -, non svolge alcun sindacato di merito, né sui contenuti, né sui partecipanti dei convegni. Però, la Presidenza della Camera ha colto anche questa occasione, e lo ha fatto con il Presidente Fontana, per esprimere completa vicinanza e assoluto rispetto per la senatrice Liliana Segre. Rispetto e vicinanza che, anche in questa circostanza, la Presidenza ribadisce con forza”, ha aggiunto l’esponente di Forza Italia.