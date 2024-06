“Vivere in case occupate è logorante”. Povera Ilaria Salis, vittima dello stress da “affitto gratis”…

Lucio Battisti e il grande Mogol avevano già lanciato il grido d’allarme, molti anni fa, molto prima di Ilaria Salis, ma non risultano che abbiano mai occupato appartamenti altrui. “Mi vien da piangere, vendesi, mi sembra quasi impossibile, purtroppo vendesi, nemmeno un buco in affittasi…”, era il testo di un famoso pezzo degli anni Settanta Ilaria Salis , rivendica pubblicamente il diritto all’affitto gratis, al canone zero, all’occupazione selvaggia, come atto politico, ai danni di chi invece la casa se l’è comprata mettendo da parte i risparmi o accollandosi un mutuo o perfino, pensate un po’, pagando l’affitto per vivere.

“Vivere in una casa occupata non è una svolta, non è qualcosa da furbetti”, ha ribadito ieri la Salis, su Fb , dopo lo scoppio delle polemiche sulle sue giustificazioni rispetto al debito accumulato con il comune di Milano in anni di occupazione abusive di appartamenti. E ha anche ostentato un paradosso, lo stress da occupazione… “Eche ti vengano a svegliare e ti buttino fuori di casa, o di ritrovare tutte le tue cose sul marciapiede al ritorno dal lavoro, sempre che le ritrovi. Occupare vuol dire entrare in una casa abbandonata, murata, coi sanitari rotti e i buchi nelle pareti, lasciata al degrado anziché essere assegnata. Essere occupante vuol dire abitare questo spazio precario e faticosamente trasformarlo in un luogo che si possa chiamare casa, cercando di sistemarlo coi pochi mezzi a disposizione che si hanno”.“Incredibile. È vero che Lei è eurodeputata da poco e quindi non la si può accusare di non sapere come usare le parole con saggezza ma fare affermazioni del genere è semplicemente vergognoso. Non nascondo che da quando è stata eletta mi vergogno di essere italiano, e come me tantissimi altri concittadini”.