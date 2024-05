Tragedia in Valtellina, tre militari della Gdf precipitano durante un’esercitazione in montagna

Tragedia in Valtellina oggi: tre giovani militari del Soccorso alpino della Guardia di Finanza hanno perso la vita in un drammatico incidente in Val Masino di cui non si conoscono ancora i dettagli. I tre militari delle Fiamme Gialle sono morti durante un’esercitazione in parete nel territorio comunale di Val Masino, in provincia di Sondrio. Illesi altri due finanzieri che prendevano parte all’esercitazione. I tre sono precipitati dal precipizio degli Asteroidi. L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 13.

Tragedia in Valtellina: tre militari della Gdf morti durante un’esercitazione in montagna

Le vittime avevano 32, 25 e 22 anni. Due di loro appartenevano alla Stazione Sagf di Madesimo, il terzo a quella di Sondrio. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri e il magistrato di turno della Procura di Sondrio, diretta da Piero Basilone. Una tragedia che ha profondamente toccato rappresentanti istituzionali e opinione pubblica. A partire dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha affidato ai social il suo messaggio di cordoglio per la tragedia e di vicinanza ai familiari delle vittime. «Apprendo con dolore la notizia che riguarda tre finanzieri del Soccorso Alpino deceduti oggi in un drammatico incidente avvenuto nella zona di Val Masino, in provincia di Sondrio, mentre stavano effettuando un’esercitazione – ha scritto il premier su X – . Alle famiglie dei tre giovani militari esprimo il mio profondo sentimento di cordoglio, insieme alla mia più sentita vicinanza ai colleghi e alla Guardia di Finanza».

Il cordoglio e la vicinanza delle istituzioni ai familiari delle vittime

E ancora. Tra i primi a esprimere dolore per una perdita così drammatica e a rivolgere condoglianze e solidarietà ai familiari delle giovani vittime, i ministri Crosetto, Tajani, Giorgetti, Fitto, Piantedosi, Zangrillo e Santanchè. Insieme a loro, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. L’assessore regionale Lombardia alla Protezione Civile, Romano La Russa. Il segretario dell’Ugl, Paolo Capone. Il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi. Tutti, nei loro messaggi, hanno sottolineato il dolore e lo sgomento per quella che è una grande perdita per il Paese e per il corpo della Guardia di Finanza, che oggi piange tre uomini impegnati a garantire la sicurezza di tutti, in prima linea per salvare vite, anche a costo di mettere a rischio la propria. Giovani che hanno fatto del sacrificio e della dedizione alla collettività, una missione quotidiana. Un principio e una condotta di vita.