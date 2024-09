Alzheimer, Gasparri: FI in prima linea con una rete di interventi e proposte per far sentire le persone meno sole

«Dal momento che l’età media della popolazione è aumentata e la vita dura di più, si registra una crescita di malattie gravi, come l’Alzheimer, difficili da governare e che spesso le famiglie non riescono a gestire», dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, intervenendo al convengo promosso dal Dipartimento sociale e disabilità di Forza Italia sul tema dell’Alzhaimer. «Ovviamente – prosegue l’esponente azzurro – l’invecchiamento della popolazione ha anche un impatto sul sistema sanitario che oggi è sotto pressione, ancor più dopo l’emergenza Covid. Per gestirla al meglio servirebbe una quantità di risorse enorme».

E ancora. «Nessuno ha la bacchetta magica, ma Forza Italia, da sempre attenta alle esigenze delle famiglie e dei più fragili, è a disposizione delle associazioni, degli esperti del settore e dei lavoratori, per mettere in atto ogni iniziativa legislativa che possa aiutare chi, come nel caso di chi soffre di Alzheimer, si trova in gravi difficoltà». Concludendo quindi: «Stiamo lavorando su molte questioni e abbiamo già un pacchetto di proposte che riguardano le politiche sociali, dall’adeguata assistenza domiciliare alla necessità di integrare, ancora di più, la rete di interventi per far sentire queste persone meno sole».

«Dobbiamo puntare concretamente sulla prevenzione, sulla giusta collaborazione tra pubblico e privato, sul ruolo delle farmacie, che sono strutture di prossimità fondamentali per il cittadino. Forza Italia c’è, fa squadra anche sul territorio con i nostri Presidenti di Regione, che sono in prima linea sulle questioni fondamentali come quelle della sanità», chiosa il presidente dei senatori di Forza Italia Gasparri, con uno slancio e una serie di proposte che incrementano le speranze…

(Italpress)