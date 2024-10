Il piccolo Coro di Caivano riparte dallo Zecchino d’Oro e dalla musica: volano di cultura, speranza e inclusione

Martedì 1° ottobre, a Caivano (Napoli), si è tenuta la festa di inizio prove del Piccolo Coro di Caivano nella nuova casa ospitata nel Parco Verde. Erano presenti le bimbe e i bimbi del Piccolo Coro di Caivano, con la Direttrice Antonia Di Maio. Le loro famiglie. Il Direttore dell’Antoniano, frate Giampaolo Cavalli. E oltre al parroco di Caivano, Don Peppino Esposito, anche il parroco di Parco Verde a Caivano Don Maurizio Patriciello. E con loro il Dirigente della struttura dottor Stefano Ciavela, accompagnato dal Maresciallo Ordinario Emanuele Barisciano, in rappresentanza del Commissario straordinario per il risanamento e la riqualificazione funzionali al territorio del Comune di Caivano, dottor Fabio Ciciliano.

Il progetto del Piccolo Coro di Caivano

Il Piccolo Coro di Caivano è un progetto promosso dal Ministero della Cultura, in collaborazione con Antoniano-Opere Francescane. E la partecipazione del Ministero per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità. Una realtà che ripropone nel comune alle porte di Napoli l’esperienza felice del Piccolo Coro dell’Antoniano.

Le lezioni, gli spazi dedicati, le esibizioni

I bambini e le bambine del Piccolo Coro di Caivano seguiranno le lezioni due volte a settimana nella loro nuova casa in Viale Margherita: uno spazio di circa 300mq con una sala accoglienza, un’area relax con una piccola cucina e la sala dedicata alle prove. Il coro, composto da 40 elementi, si è esibito la prima volta cantando un brano insieme al Piccolo Coro dell’Antoniano il 25 maggio scorso in occasione del World Children’s Day, la giornata voluta da Papa Francesco allo Stadio Olimpico di Roma.

Piccolo coro di Caivano, un percorso d speranza e di comunità con i bambini al centro

E successivamente il 21 luglio al Giffoni Film Festival, dove ha intonato due famosi successi dello Zecchino d’Oro in occasione dello spettacolo per famiglie targato Zecchino d’Oro dai creator Mìmi e Nartico. I valori che muovono l’Antoniano, dove da oltre 70 anni musica significa cultura, solidarietà, ascolto e accoglienza, vogliono accompagnare il Piccolo Coro di Caivano verso un percorso di speranza e di comunità che vede al centro i bambini.

Don Patriciello: «Da soli non si va da nessuna parte»

«Toccare con mano la gioia di questi bambini, vederli giocare insieme qui nel Parco Verde, ascoltare il Piccolo Coro e vedere le famiglie emozionate e grate per questa nuova avventura, è il segno più bello di questo percorso iniziato qui grazie alla preziosa collaborazione di chi ci ha creduto con noi. La musica può far nascere storie nuove e bellissime, e il Piccolo Coro di Caivano ne è la prova!», ha detto il Direttore dell’Antoniano frate Giampaolo Cavalli. «Tutto quello che voi fate non solo è bello. Ma è ancora più bello in un quartiere così difficile, che fa difficoltà a risorgere. Insieme si può fare qualcosa di importante, da soli non si va da nessuna parte», ha dichiarato Don Patriciello, parroco di Caivano.

Piccolo coro di Caivano: un segno tangibile di rinascita

«Il progetto del Piccolo Coro di Caivano rappresenta un segno tangibile di rinascita. Vedere i bambini e le loro famiglie vivere un momento di gioia e partecipazione attiva è la testimonianza più forte dell’importanza di investire in iniziative che promuovano cultura, speranza e inclusione. La musica ha la capacità di unire. Di abbattere barriere. E di far crescere un senso di appartenenza, ma anche di disciplina. Siamo orgogliosi di sostenere questo percorso, che non è solo artistico, ma anche sociale. Perché ogni bambino ha il diritto di crescere in un contesto che lo valorizzi e lo protegga», ha dichiarato Fabio Ciciliano, Commissario straordinario per Caivano.

(Italpress)