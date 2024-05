Terremoto a Pozzuoli, l’inquietante video del caos in un supermercato. “Andiamo via!”

Paura ai Campi Flegrei per la nottata di scosse, seguite a quella più pesante di ieri sera. Intanto in rete circola un video, forse girato da un dipendente, che mostrano lepochi istanti dopo lanella zona dei. Nei corridoi: bottiglie di vino e olio rotte e il contenuto sparso ovunque. In sottofondo la voce dei. Il sisma ha colpito anche nei comuni dell’Hinterland, come Casavatore e Giugliano in Campania. Segnalazioni sono giunte anche da Afragola e dall’isola di Procida. L’ultima scossa è stata avvertita anche sull’isola di Procida. Alla sala operativa dei vigili del fuoco sono giunte alcune segnalazioni per crepe e caduta di cornicioni nelle zone prossime all’epicentro dei terremoti. Fortunatamente, non ci sono stati danni alle persone. Le verifiche sul territorio sono ancora in corso.