Maestra aggredita a Ostia dal clan Spada, Valditara in visita alla scuola ‘dello scandalo’

Domani il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, sarà ad Ostia per visitare il plesso scolastica dove una maestra è stata aggredita da una donna della famiglia Spada per ‘vendicare’ il figlio sgridato dall’insegnante. Un’aggressione a suon di schiaffi in volto nel cortile della scuola, davanti ad alcuni genitori e maestri. Successivamente il ministro si recherà alla ‘palestra della legalità’.

Ostia, Valditara in visita alla scuola della maestra aggredita

La maestra è stata aggredita dalla madre di un suo alunno, una donna della famiglia Spada appunto, mentre si trovava nel cortile esterno della scuola. La donna l’avrebbe prima percossa e, poi, redarguita perché il giorno prima la maestra aveva ‘osato’ rimproverato il figlio. Quando la donna si è allontanata la maestra ha chiamato il 118, ma ha poi rifiutato le cure mediche e non ha sporto denuncia. I carabinieri hanno identificato la responsabile dell’aggressione, denunciata per violenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Presa a pugni dalla madre di un alunno del clan Spada

Il grave episodio è stato stigmatizzato da autorità e politici e ha scatenato un bufera sul presidente del municipio X, il dem, Mario Falconi. Che ha voluto minimizzare sull’accaduto (“non siamo Caivano”) e chiesto di tenere fuori riflettori e giornalisti per evitare ‘strumentalizzazioni’.

Polemiche sul presidente del municipio X

Immediata la reazione dei ministri Giuseppe Valditara, che ha contattato il preside della scuola e la maestra aggredita, e Matteo Piantedosi. Anche la presidente della commissione Antimafia, Chiara Colosimo, che ha contattato la scuola, è scesa in campo. “Atti simili non andrebbero mai minimizzati”, ha detto la presidente, che in più occasioni, anche incontrando gli studenti, ha sottolineato l’importanza dell’educazione dei giovani, dalla famiglia alle scuole, raccontando gli esempi positivi.