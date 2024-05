L’impegno della Fondazione Aidr a difesa del diritto all’oblio, una protezione vitale nell’era digitale

In un’epoca in cui la digitalizzazione ha pervaso ogni aspetto della vita quotidiana, la reputazione online assume un’importanza paragonabile a quella della realtà fisica. Le false notizie, purtroppo, si diffondono con rapidità e facilità su internet, lasciando dietro di sé una scia di danni spesso irrimediabili. In questo contesto, il lavoro svolto dal segretario generale della nostra Fondazione Aidr, l’avvocato Dario Scrivano, si rivela essere non solo importante, ma assolutamente fondamentale.

L’avvocato Scrivano, nel suo ruolo di segretario generale della Fondazione (www.aidr.it), ha da sempre posto una particolare attenzione alla tutela della privacy e al diritto all’oblio. La sua difesa è rivolta non solo verso gli associati della nostra Fondazione, ma estesa a tutti gli individui che subiscono le conseguenze negative delle informazioni errate diffondendosi online.

Il diritto all’oblio, che permette agli individui di chiedere la rimozione di informazioni che li riguardano da risultati di ricerca online sotto determinate condizioni, è una pietra miliare nella protezione della dignità personale nell’ambito digitale. L’avvocato Scrivano ha lavorato instancabilmente per assicurare che tale diritto sia riconosciuto e rispettato, contribuendo a creare un ambiente digitale più giusto e sicuro per tutti.

Grazie a questo impegno, numerosi associati hanno visto ripristinata la loro immagine pubblica, liberandosi dall’ombra lunga delle falsità online. Questo non solo migliora la vita degli individui interessati, ma eleva anche il livello di fiducia nell’intero ecosistema digitale. Inoltre, Scrivano ha svolto un ruolo chiave nell’educare il pubblico e i policymakers sull’importanza del diritto all’oblio. Attraverso pubblicazioni e incontri, ha diffuso la conoscenza su come le leggi esistenti possano essere utilizzate per proteggere efficacemente i diritti delle persone nel mondo digitale.

È essenziale continuare a sostenere queste battaglie legali ed etiche, poiché la nostra identità digitale è ormai indissolubilmente legata a quella reale. La Fondazione Aidr rimane in prima linea in questa lotta, assicurando che la tecnologia sia usata come strumento di miglioramento sociale e non come mezzo di distruzione reputazionale. Invitiamo tutti a unirsi a noi in questa causa cruciale, sostenendo gli sforzi dell’avvocato Dario Scrivano e della Fondazione Aidr per un futuro in cui la verità e la giustizia prevale nel dominio digitale.

*Presidente Fondazione Aidr (www.aidr.it)