La sparata della Cbs: “Piano Usa per mandare 500 migranti sudamericani in Italia”. Palazzo Chigi smentisce

È di fatto una fake news l’indiscrezione rilanciata dall’emittente Usa Cbs secondo cui l’Italia si appresterebbe ad accettare l’arrivo di circa 500 migranti sudamericani ricollocati nel nostro Paese dagli Usa. A smentire il retroscena sono stati sia Palazzo Chigi sia il Viminale, chiarendo che non vi è alcun assenso di Roma in questo senso e che non c’è alcuna possibilità che ci sia.

Il Viminale: “L’Italia non darebbe mai l’assenso alla ricollocazione di centinaia di persone”

“L’Italia non darebbe mai un assenso alla ricollocazione di centinaia di persone sul proprio territorio nazionale in considerazione dei già notevolissimi sforzi sostenuti sul fronte dell’accoglienza di migranti”, ha spiegato una fonte del Viminale all’agenzia di stampa Adnkronos. Fonti di Palazzo Chigi hanno poi chiarito quale sia il contesto dell’indiscrezione, secondo la quale Biden si appresterebbe a inviare in Italia e in Grecia circa 500 migranti sudamericani ciascuno “nell’ambito della politica di reinsediamento e con l’obiettivo di scoraggiare le persone a varcare illegalmente il confine tra Messico e Stati Uniti”.

L’indiscrezione della Cbs, smentita dall’Italia

I migranti da inviare in Italia e Grecia, secondo due fonti anonime “informate sui piani del governo americano” citate dalla Cbs, verrebbero selezionati negli uffici che lo scorso anno l’amministrazione Biden ha istituito in Colombia, Costa Rica, Ecuador e Guatemala, i cosiddetti “Uffici per la mobilità sicura” introdotti a maggio 2023 dove le persone possono presentare legalmente la domanda per poter emigrare negli Stati Uniti o altrove. Una delle fonti citate dalla Cbs News ha affermato che Italia e Grecia, che in questo modo si unirebbero a Canada e Spagna, probabilmente accetterebbero un numero relativamente piccolo di migranti, circa 500 o meno ciascuna.

Palazzo Chigi: “Ricostruzione fuorviante”. E spiga come stanno davvero le cose

Un’ipotesi totalmente smentita da fonti di Palazzo Chigi, che hanno parlato di “ricostruzione fuorviante” e hanno chiarito come stanno davvero le cose. “È attualmente allo studio – hanno spiegato le fonti – un’ipotesi di reciprocità, secondo la quale gli Usa ospiterebbero rifugiati presenti in Libia con la volontà di recarsi in Europa, mentre alcuni Stati europei del Mediterraneo ospiterebbero poche decine di profughi sudamericani. Per quanto riguarda la nostra Nazione, si tratterebbe di circa 20 rifugiati venezuelani di origine italiana per avviare percorsi lavorativi in Italia. Discussione al momento solo allo studio e che risulterebbe, in ogni caso – è la conclusione – molto vantaggiosa proprio per Italia e Stati europei di primo approdo”.

La personale interpretazione di Bonelli

Nonostante il chiarimento arrivato da Palazzo Chigi e dal Viminale, a sinistra c’è stato chi ha cercato di cavalcare la ricostruzione della Cbs come fosse verità acquisita. In particolare, si tratta di Angelo Bonelli di Avs che anche su questo tema non ha mancato di leggere le cose a suo modo. Secondo il leader dei Verdi, infatti, “mentre la Grecia ha smentito questa informazione, in Italia è conflitto tra governo e Viminale: se Palazzo Chigi conferma che è allo studio un’ipotesi di reciprocità il ministero dell’interno smentisce la notizia”. “È inaccettabile che si giochi sulla pelle di persone vulnerabili che fuggono da situazioni di difficoltà e cercano una vita migliore”, ha tuonato Bonelli, chiedendo “al governo di fare chiarezza immediata su questa vicenda”. Ma le precisazioni di Palazzo Chigi e Viminale le ha lette?