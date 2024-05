G7, Meloni: “L’Africa è tra le priorità della presidenza italiana. Piano Mattei strategico per lo sviluppo”

“A 61 anni dalla fondazione dell’Organizzazione dell’Unità Africana si celebra oggi la Giornata dell’Africa. È una data importante, che ha segnato l’inizio del processo di integrazione commerciale tra le Nazioni africane. Con il Vertice Italia-Africa, abbiamo scritto una nuova pagina nel rapporto con il Continente e gettato le basi per un costruire un modello di sviluppo e di cooperazione nuovo rispetto al passato, da pari a pari, senza intenzioni paternalistiche, caritatevoli e predatorie. Questo nuovo approccio ascolta le esigenze dei nostri partner africani e individua insieme le risposte che l’Italia può contribuire a fornire, mettendo a frutto le grandi capacità del nostro sistema imprenditoriale, accademico e culturale”. E’ la dichiarazione della premier Giorgia Meloni in occasione della Giornata dell’Africa.

“E’ la visione che ispira il Piano Mattei per l’Africa, un piano strategico di sviluppo condiviso che ci ha già permesso di intensificare i rapporti con numerose Nazioni del Continente e con il quale puntiamo a raggiungere obiettivi concreti e tangibili. È un percorso ambizioso, che può contare sul legame tra i reciproci tessuti privati e sul coinvolgimento dei partner internazionali che condividono con noi il nostro approccio”, sottolinea Meloni. “L’Africa – ha aggiunto- è anche tra le priorità della Presidenza italiana del G7: ambito che ci offre la straordinaria occasione di amplificare le sinergie su cui possiamo contare e di svilupparle ulteriormente, con l’obiettivo di avviare con le Nazioni africane una nuova era di sviluppo e crescita”. E’ un passaggio della dichiarazione della premier Giorgia Meloni in occasione della Giornata dell’Africa.

Il 25 maggio si celebra l’Africa day, in passato chiamato African freedom day, istituito per celebrare l’anniversario della nascita dell’Organizzazione dell’Unità Africana, fondata il 25 maggio 1963 ad Addis Abeba e divenuta dal 2002 Unione Africana. Una giornata istituita per celebrare i numerosi successi e progressi compiuti in tutto il continente, riconoscendo al contempo le sfide di ciascuna nazione.