Firenze, lite a luci rosse tra Pd e Iv: Renzi parla di “politica fallica” della Monni, lei accusa: sessista!

Duello a luci rosse nel centrosinistra, spaccato anche sulla corsa alla poltrona di sindaco di Firenze, con Pd e Iv ai ferri corti, come sempre. A scatenare l’ennesima gazzarra un post dell’assessora regionale all’ambiente Monia Monni, che su Fb aveva criticato la pretesa di Italia Viva “di poter essere sia di destra che di sinistra”, parlando di politica ‘fallica’. Matteo Renzi, oggi, sulla Nazione, ha risposto per le rime: “Non so cosa sia il potere fallico di cui si occupa l’assessore Monni. Conosco invece le sue prove di forza: l’ultima lei e Fossi l’hanno fatta a Campi Bisenzio e il Pd ha perso. Suggerisco prudenza, a tutti”.

Firenze, Pd contro Iv: Renzi litiga con la Monni

Apriti cielo. La Monni è partita a testa bassa contro Renzi, accusato di sessismo. “Stavolta è Matteo Renzi a provare a ‘rimetterci al nostro posto’. Ma d’altra parte anche in politica il sessismo è sempre in agguato”, la sua risposta “non è una battuta, è un’allusione, un’insinuazione, un’affermazione disturbante che mi colpisce e mi mette a disagio. Credo proprio che Renzi dovrebbe scusarsi e spero che almeno qualche esponente del suo partito possa dissociarsi (e non penso solo alle donne)”.

Solidarietà a Monni dalla candidata sindaco del centrosinistra Sara Funaro: “Il maschilismo in politica, e ahimè non solo in politica, è una piaga ancora esistente – sottolinea -. La vivo sulla mia pelle come tante donne”.

Ma Renzi non s’è scusato, anzi. “Stiamo parlando di una mia amica che ha detto che Iv ha una ‘politica fallica’. La mia risposta è stata ‘non so cosa sia la ‘politica fallica’ di cui si occupa Monni’. Sessista? Io accetto tutto ma se uno mi dice che sono sessista, io vado in Tribunale, sono un padre di una 18enne e questo non lo accetto. Io ho parlato con Monni e le ho detto questo. Credo che il Pd fiorentino sia un po’ nervoso”, ha replicato a Metropolis sul sito di Repubblica. “E i risarcimenti danni su questa vicenda vanno alle associazioni” che tutelano le donne. Chi vince a Firenze? “Io spero che al ballottaggio ci vada Saccardi. Se vince l’aspetto ideologico va sinistra contro destra, se va l’aspetto di merito va al ballottaggio Saccardi”.

Per le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno sono 10 i candidati alla carica di sindaco di Firenze: Sara Funaro (centrosinistra), Eike Schmidt (centrodestra), Stefania Saccardi (Italia Viva), Cecilia Del Re (Firenze Democratica), Dmitrij Palagi (Sinistra Progetto Comune), Francesca Marrazza (Ribella Firenze), Lorenzo Masi (Cinque Stelle), Alessandro De Giuli (Firenze Rinasce), Francesco Zini (Firenze Cambia) e Andrea Asciuti (Firenze Vera).