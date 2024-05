Fanti d’Italia: a Trieste il 36mo raduno nazionale. FdI: celebriamo i valori che ci rendono italiani

Sono iniziate a Trieste le celebrazioni per il 36° Raduno nazionale dei Fanti d’Italia, con l’arrivo del Tricolore dal mare e la sua salita al Colle di San Giusto. Fino a domenica 26 maggio, nella Sala d’Arte Comunale in piazza dell’Unità 4, è inoltre visitabile la mostra ”36° Raduno Nazionale dei Fanti d’Italia”.

La mostra s’inserisce nelle celebrazioni del raduno previsto domenica in città. Sono in esposizione alcune divise, cimeli storici e soprattutto pannelli, che ripercorrono la storia della fanteria e le testimonianze della vita in trincea dei soldati durante la Grande Guerra. La mostra è organizzata dall’associazione nazionale del Fante, sezione provinciale di Trieste, e i documenti sono tratti dall’associazione nazionale del Fante e dalle federazioni provinciali di Roma e di Treviso. La mostra sarà visitabile in orario feriale e festivo dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20 fino a domenica 26 maggio 2024.

Il programma delle celebrazioni per il raduno nazionale iniziato oggi, è articolato in una tre giorni che domenica vivrà il momento clou con la cerimonia in piazza Unità d’Italia e la sfilata sulle Rive cittadine.

Matteoni (FdI): “Preziosi momenti di condivisione”

“Storia, Patria e Italianità si fonderanno nella Sala Comunale d’Arte di Piazza dell’Unità d’Italia 4 per divulgare alla cittadinanza l’eroico agire dei nostri militari durante i tragici episodi della Grande Guerra, consolidando ancor più il legame di fratellanza, solidarietà e fedeltà al nostro Paese attraverso immagini e reperti storici dell’epoca”, dice Nicole Matteoni, segretario provinciale di Fratelli d’Italia Trieste.

“Un’occasione, questa – prosegue la parlamentare di FdI – che riunirà oltre diecimila Fanti delle 450 sezioni nel capoluogo giuliano, i quali celebreranno assieme alla cittadinanza i 400 anni della costituzione del 1° reggimento di Fanteria, il Reggimento Savoia ‘Fleury’ – poi ‘Brigata RE’ e poi ‘San Giusto’ – e il 70° anniversario del ricongiungimento di Trieste all’Italia. Saranno preziosi momenti di condivisione degli alti valori che oggi ci rendono italiani grazie all’impegno e al sacrificio di chi in passato ha combattuto valorosamente”.