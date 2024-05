Fake della sinistra, la Fondazione An presenta il libro sul falso storico del golpe de Lorenzo

Sfatare il falso storico della sinistra sul golpe de Lorenzo. Questo lo spirito della presentazione del libro di Alessandro de Lorenzo “Giovanni de Lorenzo nell’archivio del generale”, edizioni Efesto, patrocinata dalla Fondazione Alleanza nazionale che ha ospitato l’evento nell’ambito degli ‘incontri del giovedì’ di Realtà Nuova.

Golpe de Lorenzo, sfatare il falso storico della sinistra

Denso di argomenti e suggestioni, sulla base di documenti storici, il dibattito moderato dal giornalista Filippo Pepe sul presunto golpe del 1964. Al microfono si sono alternati oltre all’autore, Alessandro De Lorenzo, l’ex sindaco di Roma Pietro Giubilo, i giornalisti e scrittori Pierangelo Maurizio e Adalberto Baldoni e il ‘padrone di casa’ Domenico Gramazio, direttore di Realtà Nuova. Pepe ha sottolineato l’occasione di confronto che “grazie ai documenti offerti nel libro dell’amico Alessandro de Lorenzo – ha detto – danno nuova luce a un momento storico”.

Dovevano criminalizzare chi era contrario al compromesso storico

Pierangelo Maurizio, anche in qualità di consulente delle commissioni parlamentari sul caso, ha puntato i riflettori sull’evidenza dei falsi della stampa di sinistra: “Ho potuto verificare documenti e atti che lo dimostrano chiaramente”. Giubilo ha portato la sua testimonianza personale, avendo vissuto da protagonista la stagione cruciale del passaggio della Democrazia cristiana dal centro all’apertura. La vulgata sul ‘golpe’ de Lorenzo – ha detto – “serviva a criminalizzare tutti coloro che erano contrari alla apertura a sinistra”. “Abbiamo già denunciato i falsi della sinistra con libri e pubblicazioni – ha sottolineato Balboni, scrittore e storico fuori dal coro – che abbiamo voluto sempre più documentare contro il silenzio della grande informazione”.

La soddisfazione dell’autore figlio del generale

Di momento di grande soddisfazione ha parlato l’autore del saggio. “La mia Destra riconosce il ruolo che mi padre ha sempre portato avanti nella difesa degli uomini e donne che in divisa difendono lo Stato contro chi non ha mai avuto rispetto per i difensori dello Stato”. Obiettivo centrato. “Non è la prima volta – ha concluso Gramazio – che Realtà nuova organizza iniziative di controinformazione che da Destra squarciano il muro della sinistra che nasconde la verità”.