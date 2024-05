Chico Forti al Tg1: “Ho sognato il rientro ogni giorno. Penso a mia madre e ringrazio Meloni”

“Ho sognato ogni giorno questo momento”. Nel giorno del suo rientro in Italia, Chico Forti ha parlato con il Tg1, in un’intervista esclusiva nella quale non ha nascosto l’emozione e ha voluto ringraziare esplicitamente il governo per il risultato conseguito. “Rientrare in Italia per me è un passo positivo, cambia tutto, dal personale, la direttrice, le guardie, i vestiti che indosso, che sono italiani”, ha aggiunto il 65enne trentino dal carcere di Rebibbia, dove è stato portato in attesa di essere trasferito a Verona.

Chico Forti al Tg1: “Sognavo questo momento. Ringrazio Giorgia Meloni”

“Vorrei ringraziare tante persone, mio zio, Giorgia Meloni, che è stata fantastica, tutto il governo indipendentemente dalle ideologie politiche mi ha aiutato”, ha detto Forti, che ha aggiunto anche che “non possono non menzionare Andrea, Veronica e Virginia Bocelli perché sono stati incredibili”. “Per la prima volta – ha proseguito – non ho un numero, né le manette, è un’altra atmosfera”.

Il pensiero per la madre: “Ha 96 anni, spero di abbracciarla presto”

Ma ora il primo pensiero è per la madre: “Ha 96 anni, se mi sono mantenuto così è per lei. Spero di poterla visitare presto e darle un grande abbraccio”. “Faremo un’istanza per avere il permesso per il detenuto di visitare la madre. Non è possibile il diniego” visto che è “un diritto di tutti i detenuti”, ha spiegato l’avvocato Carlo Della Vedova, ricordando che l’aspetto umanitario ha “accelerato la procedura ed è anche stata considerata dalla Corte di Appello di Trento quando è stata recepita la sentenza americana”.

Chico Forti ribadisce la sua innocenza e parla della fiducia nel suo futuro

Rispondendo a una domanda sul fatto che si è sempre professato innocente, Forti, che nel corso dell’intervista ha avuto anche dei momenti di commozione, ha spiegato che la ribadisce: “È l’unico motivo per cui ho accettato l’estradizione ora, perché all’inizio per avere l’estradizione dovevo dichiararmi colpevole e non l’avrei mai fatto. È contro il mio principio. Vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, mai mezzo vuoto, sono positivo e sono convinto che il mio futuro a breve sia come io auspico. Accetto questo passo – ha aggiunto – so che è un passo obbligatorio”.