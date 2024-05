A Cannes “La bellezza dell’Italia minuta”: il corto che rivela storia e segreti dei piccoli centri meno “turistici”

La bellezza dell’Italia minuta, il cortometraggio prodotto dal Gruppo The Skill e già presentato alla Ottantesima Mostra internazionale del Cinema di Venezia sarà offerto anche alla prestigiosa platea del Festival del Cinema di Cannes, lunedì 20 maggio alle ore 12.00 presso l’Hotel Marriott.

Sbarca a Cannes “La bellezza dell’Italia minuta”

L’opera, curata da Lorenzo Munegato e Alberto Pezzella con il contributo di Simone Massaccesi, è un viaggio nell’Italia dei centri piccoli e medi, da Sarzana a Conversano, da Norcia a Magliano in Toscana, spesso fuori dai grandi flussi turistici, ma capace di enormi potenzialità, messi in luce dal Gruppo specializzato in comunicazione strategica, di crisi e reputation management guidato da Andrea Camaiora.

Un viaggio nell’Italia dei piccoli centro fuori dalle rotte turistiche tradizionali

The Skill, proprio nelle scorse settimane ha aperto la sua prima sede all’estero, in Francia, e ha annunciato contestualmente una summer school: il “Campus École The Skill” che si terrà a fine giugno in Corsica. E allora, il docu-film descrive anche la rinascita del centro umbro di Norcia, attraverso la ricostruzione della Basilica di San Benedetto ad opera di Cobar, importante azienda del settore edile, leader nel recupero delle grandi opere architettoniche.

Dalla Basilica di Norcia alle mura di Magliano in Toscana, passando da Conversano in Puglia

Il Veneto minuto offre la suggestiva tenuta Tolomei di Torreglia, con la sua splendida azienda vitivinicola che affonda le radici nella storia dello Stivale, dato che la famiglia discende da quella Pia de’ Tolomei la cui dolorosa vicenda umana venne raccontata da Dante nel Purgatorio. E poi Sarzana, con le sue fortezze medicee e la tradizione antiquaria e artigianale. Conversano con il suo castello svevo e la sua elegante campagna. Magliano che dalle mura colpisce per la spettacolare vista sul promontorio dell’Argentario e il Parco dell’Uccellina.