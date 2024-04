Terremoto di magnitudo 4.8 nel New Jersey: trema New York. Interrotta la riunione Onu su Gaza (video)

Un terremoto di magnitudo 4,8 della scala Richter è stato registrato oggi nel New Jersey, con epicentro a Lebabon. Lo ha reso noto l’Us Geological Survey, secondo cui l’epicentro del sisma è stato localizzato a circa sei chilometri da Whitehouse station, ad una profondità di cinque. Il terremoto è stato avvertito nettamente anche a New York, Philadelphia e Baltimora. La scossa si è verificata intorno alle 10.20 ora locale, le 16.20 ora italiana. A una prima ricognizione, secondo quanto riferisce la Cbs, non sono stati segnalati danni, ma della situazione è stato comunque informato il presidente Joe Biden, che – ha fatto sapere la Casa Bianca – “è in contatto con il suo team, che sta monitorando il potenziale impatto” e “con le autorità federali, statali e locali”.

La governatrice dello Stato di New York: “Questo terremoto tra i più forti dell’ultimo secolo”

“Stiamo prendendo la questione estremamente sul serio. C’è sempre la possibilità che si verifichino scosse di assestamento. Non avvertivamo una magnitudo di questa portata dal 2011“, ha detto la governatrice dello stato di New York, Kathy Hochul, ricordando il terremoto di magnitudo 5.8 che colpì la Virginia e sottolineando che “questo è uno dei più forti terremoti registrati sulla East Coast nell’ultimo secolo”. “È stata una giornata inquietante, per usare un eufemismo”, ha aggiunto. Immediate le verifiche a ponti e tunnel nell’area di New York, dove comunque è stato riferito che non sono stati riscontrati danni alla metropolitana. Crepe sono state invece identificate su qualche edificio. Le scuole sono rimaste aperte.

Interrotta la riunione su Gaza all’Onu

Fra gli effetti della scossa si registra una breve interruzione della riunione del Consiglio di Sicurezza in un cui si stava discutendo la situazione umanitaria a Gaza. La Cnn riporta che un video mostra come l’interno del Palazzo di Vetro ha tremato mentre il presidente di Save the Children Usa, Janti Soeripito, stava parlando ai membri del Consiglio che si guardano intorno percependo la scossa sismica.

L’ironia sul profilo X ufficiale dell’Empire State Building: “Sto bene”

Sempre la Cbs ha riferito che il terremoto più forte che si ricordi nella Grande Mela è quello misurato nel 1884 con una magnitudo di 5.0. Sotto Manhattan passano cinque linee di faglia contenute, mentre sotto il New Jersey passa la faglia Ramapo, che si origina negli Appalachi. Non molto tempo fa l’Usgs aveva lanciato un alert su fatto che nei prossimi 100 anni tre quarti degli Stati Uniti potrebbero trovarsi ad affrontare terremoti dannosi. Il terremoto di oggi comunque è stato preso con un certo spirito dai newyorkesi, compresi alcuni cittadini d’eccezione. “I’m fine”, “Sto bene”, è il messaggio comparso sul profilo X dell’Empire State Building.