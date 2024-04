Sylos Labini: “Vi presento il Mazzini che non vi aspettate”. Domenica gli “Inimitabili” su Rai3 (23,15)

“Giuseppe Mazzini, profeta del Risorgimento, esule per tutta la vita, padre della Patria italiana, ispiratore di quella agognata Repubblica che sarebbe venuta alla luce più di settanta anni dopo la sua morte. Fondatore della Giovine Italia, il patriota genovese cospirò per gran parte della sua esistenza infiammando gli animi di tanti giovani che si immolarono per la causa italiana”. Così presenta il quarto dei suoi “Inimitabili” Edoardo Sylos Labini, che si congederà da Rai 3 per questa prima serie di personalità che fanno parte del dna dell’italianità. Seguirà prossimamente un’altra serie. Intanto, domenica 14 aprile alle 23,15 l’appuntamento con Giuseppe Mazzini è di quelli da non mancare. Il racconto è arricchito dalle interviste a Elena Bacchin, Alessandro Campi, Giovanni Belardelli e Roberto Balzani.

“Stasera vi racconto un patriota”: “Inimitabili” domenica Rai3, 23,15

“Stasera vi racconto la storia di un patriota che per primo pensò l’Italia libera, ma che all’epoca era considerato un pericoloso sovversivo”, è l’incipit del programma. “La Patria non è solo un territorio, è l’idea che sorge su quello; è il pensiero d’amore, il senso di comunione che stringe in uno tutti i figli di quel territorio. Oh fratelli miei, amate la Patria”. Una delle espressioni più suggestive e note di Giuseppe Mazzini risuonerà in questo quarto atto degli “Inimitabili”. Ottimi ascolti aveva registrato domenica scorsa la puntata dedicata Giovannino Guareschi: quasi 400 mila telespettatori (399mila per l’esattezza) che hanno seguito la terza puntata del programma condotto su Rai3 alle 23,15. Chi se l’è persa può rivederla su Rai Play. Ottima audience aveva avuto anche la puntata su Marinetti la domenica di Pasqua, che ha visto incollati davanti alla tv 535 mila spettatori. Puntata dopo puntata, il gradimento si è consolidato. Al punto che dopo questa primo quartetto, il conduttore ha anticipato che curerà una seconda galleria di personaggi sulla terza rete. Naturalmente, la loro identità è ancora top secret.

Sylos Labini: “Mazzini era ironico. Le donne gli correvano dietro”

Una delle location che vedremo durante la puntata sarà il Museo del Risorgimento Mazziniano di Genova. I cui responsabili dalla pagina di Fb scrivono di “attendere con entusiasmo la puntata: certi che la sua conduzione saprà restituire al pubblico la profondità delle opere e dei pensieri qui conservati!”. L’analisi del pensiero alla base della Nazione italiana, va di pari passo con gli aspetti personali e meno noti. “Sarà una sorpresa anche per il pubblico giovanile scoprire un Mazzini diverso dalle pose imbalsamate dell’iconografia classica dei libri di testo che lo dipingono un po’ triste e depresso. Invece Mazzini era molto ironico, le donne lo rincorrevano, soprattutto nel periodo londinese. E amava suonare la chitarra”, ha anticipato ad Agorà Sylos Labini. Motivo in più per comprendere a tutto tondo la personalità di un padre della patria.