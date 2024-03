Pasqua futurista su Rai3: scatta l’ora di Marinetti tra gli “Inimitabili” di Sylos Labini (ore 23,30)

Arriva la Pasqua futurista: su Rai3 è l’ora di Marinetti, il secondo degli “Inibitabili che Edoardo Sylos Labini ci propone domenica 31 marzo alle 23,30. Un’altra sfida “sintetico-emozionale” fatta di immagini, storia musica e impatto drammaturgico per raccontare in 45 minuti circa una delle personalità più dirompenti e fascinose della nostra storia artistica. Il fondatore della grande avanguardia futurista che ha influenzato tutta la storia dell’arte successiva piacerà ai giovani che a scuola non hanno l’opportunità di approfondire singoli aspetti per via di programmi spesso compressi.

Sylos Labini: “Da Marinetti la sfida di essere moderni sempre”. Domenica su Rai 3

La mano d’artista di Sylos Labini farà risaltare il senso della sfida al conformismo che è un insegnamento perenne. “Marinetti è l’uomo che aprì in maniera prorompente al contemporaneo: le nuove generazioni possono apprendere molto dal fondatore del Futurismo: l’invito ad essere moderni sempre, rompendo gli schemi”. Visione e passione. Anche Marinetti – come lo è stato per d’Annunzio la scorsa domenica- sarà raccontato per lampi e visioni all’insegna del ritmo-velocità proprio del futurismo. Con il commento musicale originale del Maestro Sergio Colicchio.

Francesca Barbi Marinetti apre i cassetti di famiglia

«È dall’Italia, che noi lanciamo pel mondo questo nostro manifesto di violenza travolgente e incendiaria, col quale fondiamo oggi il Futurismo perche vogliamo liberare questo paese dalla sua fetida cancrena di professori, d’archeologhi, di ciceroni e d’antiquarii». Così gridava Marinetti dalle pagine del Manifesto del Futurismo, pubblicato in quel febbraio 1909 e destinato ad aprire l’era delle Avanguardie. Sylos Labini ha fatto le cose in grande. Soprese e inediti a non finire faranno di questa puntata pasquale una puntata “inimitabile” a sua volta. Piena di contenuti esclusivi e aspetti poco conosciuti del papà del Futurismo. Un Marinetti inedito che emerge dai cassetti di famiglia, aperti appositamente per il progfamma di Rai3 da Francesca Barbi Marinetti, critica d’arte e nipote di Filippo Tommaso Marinetti. Ci saranno documenti e foto di Luce, figlia terzogenita di Marinetti e artefice della divulgazione del Futurismo nel secondo dopoguerra.

Il carteggio tra Marinetti e Mussolini dall’Archivio di Stato

E poi i faldoni messi a disposizione dall’Archivio Centrale dello Stato, fra cui il carteggio con Mussolini, e l’avvicinamento del fondatore del Futurismo al Cattolicesimo, con “L’Aeropoema di Gesù”. E’ il Marinettei che non ti aspetti: il Marinetti “cattolico”, che con la sua ultima opera chiede al Signore di proteggere l’Italia. Una dimensione inedita che non tutti conoscono del padre del futurismo che tutti conoscono essere stato un “mangiapreti”.

Altri elementi arricchiranno la puntata, le location più spettacolari, da Casa Balla a via Oslavia a Roma al Museo del Novecento: il Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci di Milano fino agli stupendi mosaici aeropittorici della Città Identitaria La Spezia. Non potevano mancare i contributi degli intellettuali più autorevoli sul tema del Futurismo: lo storico Francesco Perfetti, che ha inquadrato il fenomeno nel XX secolo; Umberto Croppi, ex direttore della Vallecchi, una delle prime case editrici che pubblicò i libri dei futuristi e che ha recentemente riproposto in copia anastatica l’intera collezione del giornale “Lacerba”, passando per il regista Luca Verdone col sui sguardo sulle serate futuriste. Insomma “inimitabile” e “imperdibile”.