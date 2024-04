Staffelli insegue due ladre in fuga con un neonato in braccio e le fa arrestare in diretta (video)

Valerio Staffelli, uno dei volti noti di Striscia la notizia, ha inseguito e fatto arrestare due giovani ladre romene, con vari precedenti, una incinta e l’altra con un bimbo di 8 mesi in braccio.

Le borseggiatrici sono state arrestate dalla Polizia di Stato a Milano dopo aver rubato un Iphone a una ragazza seduta in un locale in centro, grazie all’intervento dell’inviato di Striscia.

Inseguimento e cattura delle ladre in diretta

Alla rapina del cellulare ha aveva assistito anche Valerio Staffelli con la sua troupe. Si era quindi messo all’inseguimento insieme alla proprietaria del cellulare, una 17enne. Dopo una lunga corsa le due sono state bloccate in via Pollaiuolo dalla Polizia. Si tratta di una 27enne e di una 18enne in stato di gravidanza, arrestate per tentato furto e che sono state portate in carcere. Staffelli è stato poi sentito come testimone. L’Iphone è stato recuperato.

Valerio Staffelli: la cosa peggiore è che sanno di restare impunite

Da parecchio tempo Staffelli è protagonista di coraggiose incursioni nelle varie linee della metro milanese che da settimane ormai denunciano la drammatica quotidianità dello sfregio inferto ai passeggeri. E l’arroganza verbale e la violenza fisica (quella sì) delle borseggiatrici, che quasi sempre restano impunite. Un punto dolente, su cui proprio l’inviato di Striscia la Notizia, in un’intervista al Corriere Milano, ha sottolineato: «La cosa peggiore è che ormai lo sanno anche loro che non succederà niente. Non possono essere arrestate. Allora rieccole sui mezzi pubblici. Altro giro, altro bottino»…