Borseggiatrici rom, “Striscia” in prima linea. Staffelli replica alla Romano: “I veri aggrediti siamo noi” (video)

Mentre infuriano le critiche sulle dichiarazioni social della consigliera comunale di Milano, la piddina Monica Romano che ha bollato come violento filmare chi ruba in metro, Striscia la Notizia continua a produrre servizi e testimonianze sull’operato quotidiano delle borseggiatrici rom. Elmetto in testa, l’inviato del tg satirico di Canale 5 prosegue nella sua denuncia di quanto, secondo la morale rovesciata del Pd espressa dalla consigliera dem, sarebbe doveroso «spegnere le telecamere» e rispettare la privacy.

Borseggiatrici rom, la polemica imperversa. E Staffelli dice la sua

Una levata di scudi indirizzata incredibilmente contro i cittadini solerti nell’intervenire durante un furto in diretta. Come contro tutti coloro che, tra forze dell’ordine, giornalisti, cittadini onesti e utenti social, combatte a mani nude un fenomeno in costante crescita nonostante denunce e dibattito mediatico. Parole che hanno colpito soprattutto il canale social Milanobelladadio – seguito da oltre 170mila follower – e i suoi servizi, spesso rilanciati in tv da Striscia la Notizia.

I video e la denuncia di “Striscia la Notizia”: Staffelli in servizio effettivo e permanente

Polemiche scatenate e rinfocolate contro tutta una squadra creata da cittadini impegnati sul fronte civico, e in trincea sui mezzi di trasporto pubblico milanesi. Giovani, uomini e donne, attivi per difendere i passeggeri dalle borseggiatrici rom. Un team cresciuto nell’arco di un anno sul canale social di Milanobelladadio. Dodici mesi durante i quali ha documentato l’escalation dei furti nei vari convogli del servizio pubblico milanese, con video sui trucchi usati per sfilare i portafogli. Inseguimenti col megafono. Foto-segnaletiche nelle stazioni.

L’intervista di Staffelli al “Corriere”: «La cosa peggiore è che ormai lo sanno che non le succederà niente»

Un lavoro a cui si è aggiunto in tv l’impegno sul campo di Staffelli, protagonista di coraggiose incursioni nelle varie linee della metro milanese che da settimane ormai denunciano la drammatica quotidianità dello sfregio inferto ai passeggeri. E l’arroganza verbale e la violenza fisica (quella sì) delle borseggiatrici, che quasi sempre restano impunite. Un punto dolente, su cui proprio l’inviato di Striscia la Notizia, in un’intervista al Corriere Milano, ha sottolineato: «La cosa peggiore è che ormai lo sanno anche loro che non succederà niente, che non possono essere arrestate. Allora rieccole sui mezzi pubblici. Altro giro, altro bottino»…

Borseggiatrici rom in metro, Staffelli: «Finora chi è stato aggredito è il sottoscritto con il suo team»

Mentre alla consigliera del Pd che ha sostenuto che «filmare persone sorprese a rubare sui mezzi pubblici, diffondendo poi i video sui social, è un’operazione violenta. E non di senso civico», ha replicato: «Finora chi è stato aggredito è il sottoscritto con il suo team. Siamo stati percossi. Insultati. Minacciati. Abbiamo ricevuto sputi solo perché cercavamo di mettere in guardia i cittadini. Una delle ragazze che lavora con me è stata spinta sui binari. Un rischio enorme. È finita in ospedale».

Sotto un video dalla pagina Facebook di Valerio Staffelli