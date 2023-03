Caso Romano, De Corato: “La consigliera del Pd dovrebbe ringraziare i cittadini onesti, non attaccarli”

“Di continuo, sia sui mezzi di superficie che nelle metropolitane, assistiamo a furti, scippi, violenze e aggressioni. Ma il centrosinistra, invece di condannare e denunciare questi fatti, prende le difese delle persone che commettono reati. Come ha fatto la consigliera del Pd”. Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato commentando il caso della consigliera comunale milanese dem Monica Romano, fresca di elezione all’Assemblea nazionale dell’era Schlein. Protagonista di un post su Facebook (poi rimosso) in cui critica duramente chi riprende e pubblica sui social video di denuncia delle borseggiatrici sui mezzi pubblici. Capovolgendo la realtà, si difende la privacy dei borseggiatori e si denunciano i cittadini che denunciano.

Romano, De Corato: gravissimo l’attacco ai cittadini che denunciano furti

“Ritengo sia gravissimo – continua De Corato – che una persona eletta dal popolo, che rappresenta le istituzioni, denunci i cittadini (e non li ringrazi) che riprendono quotidianamente quanti commettono reati ai danni degli utenti che utilizzano i mezzi pubblici milanesi. In particolare la metropolitana. E non condanni, viceversa, i gesti e le azioni di queste ladre”.

Il post della consigliera dem che difende le borseggiatrici

Il post della giovane consigliere dem ha creato scandalo e destato forti critiche da parte del centrodestra. “Quest’abitudine di filmare persone sorprese a rubare sui mezzi Atm e di diffondere i video su pagine Instagram con centinaia di migliaia di follower è violenza”, scriveva l’esponente del Pd. “Ed è molto preoccupante. La smettano, sia quelli che realizzano i video, sia chi gestisce i canali Instagram che li rendono virali, di spacciare la loro violenza per senso civico. Non è così, trasformando le persone in bersagli, che si ottiene giustizia”.

Nel mirino la pagina di denunce Milano Bella da Dio

Subissata di critiche, alla fine la consigliere Romano ha cancellato il post. Che faceva evidente riferimento alla pagina Instagram “Milano Bella da Dio”. Che frequentemente diffonde video delle borseggiatrici in metrò, ma anche altri atti vandalici in città. Un’operazione che il Pd, evidentemente, giudica ‘violenta’ e non meritoria.

Il gruppo capitolino del Pd fa quadrato intorno alla Romano

Neanche a dirlo il Pd all’ombra della “Madunina” non ha esitato a fare quadrato attorno all’eroina. Che “si limitava – sostiene il gruppo consiliare dem di Palazzo Marino – a chiedere che le autrici di borseggi non fossero messe alla pubblica gogna. Tramite pagine social in cui si pubblicano i video dei furti. E poi non si moderano in alcun modo i commenti”. Ma insomma da che parte sta la sinistra a Milano? Il giusto richiamo di Monica Romano – chiariscono con un certo imbarazzo in casa Pd – “nulla toglie alla determinazione nel perseguire i reati. Ma pone l’attenzione su modalità comunicative pericolose che possono generare altra violenza e senso di insicurezza”.