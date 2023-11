Insulti e minacce a Rebecca Staffelli, figlia dell’inviato di Striscia: a processo il rapper Mr. Rizzus (video)

“S…ò la figlia di Staffelli”: un rapper è finito a processo per una canzone contro Rebecca Staffelli, conduttrice di Radio 105 e opinionista del Grande fratello Vip, nonché figlia di Valerio, inviato del tg satirico Striscia la Notizia.

Staffelli è parte civile del processo per diffamazione in corso a Monza contro Simone Rizzuto, alias Mr Rizzus, trapper lombardo che nel 2019 inserì una frase oltraggiosa («S….o la figlia di Staffelli in c…”) in uno dei suoi brani, condividendolo sui social con tanto di commento ulteriormente diffamatorio. A processo è finito un altro ragazzo, S. P., della provincia di Sondrio, che aveva riproposto il brano sul proprio profilo Instagram. Secondo la ricostruzione della Polizia postale il giovane aveva anche taggato il profilo di Rebecca Staffelli. Per questa ragione è coimputato al processo.

Le strofe della canzone contro Rebecca Staffelli

Il processo riguarda appunto una canzone pubblicata su Youtbe: «20900 (il codice di avviamento postale di Monza, ndr) delinquenti, sc… la figlia di Staffelli», è l’estratto del brano che gli è costato la querela. I due imputati hanno però fatto scelte processuali diverse: Mr. Rizzus ha scelto di venire giudicato con il rito abbreviato a gennaio, mentre l’altro giovane sta affrontando il giudizio ordinario.

La conduttrice radiofonica al giudice: ho dovuto cambiare casa dopo quella canzone

L’attacco contro la ragazza, secondo quato ricostruito, parte da una precedente polemica che Rizzuto aveva ingaggiato contro il padre Valerio Staffelli e Striscia la Notizia, che avevano evidenziato in alcuni servizi come in molti testi della musica rap italiana ci sia un incitamento al consumo di droghe. Mr Rizzus non l’aveva presa bene e aveva iniziato a rivolgere minacce e insulti a Staffelli, tirando in ballo anche la figlia. Dalle denunce sono nati due procedimenti, uno che lo vedrebbe indagato per stalking contro Valerio e Rebecca Staffelli, attualmente pendente di fronte al gup monzese Gianluca Tenchio, e l’altro per diffamazione, solo contro la 25enne.

«Non sapevo esistesse questa canzone di Mr. Rizzus contro le donne, gli sbirri e la giustizia e l’ho scoperto quando sono stata taggata su Instagram da questo sconosciuto che cantava la frase su di me complimentandosi con Mr. Rizzus – ha raccontato Rebecca Staffelli – Una minaccia alla violenza che ha scatenato in me molta paura perché incitava altre persone a farmi del male ed è stata seguita da insulti e minacce di altri che avevano condiviso a catena, perché l’unione fa la forza anche per le cose negative. Ho dovuto cambiare casa, cambiare i vetri dell’auto per non essere riconosciuta, avevo paura di uscire da sola, quando uscivo dalla radio da sola la sera tardi o qualcuno mi seguiva in auto per strada ho dovuto allertare le forze dell’ordine”.