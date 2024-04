Scurati? La censura va bene solo se la fa la sinistra: linciata Incoronata Boccia per le frasi sull’aborto

E meno male che il “regime” in tv sarebbe quello imposto dal governo Meloni. Per aver espresso il proprio parere sull’aborto, nel corso della stessa trasmissione condotta da Serena Bortone, che aveva scatenato le accuse di censura per l’intervento di Antonio Scurati saltato per motivi economici, la vicedirettrice del Tg1 Incoronata Boccia è stata linciata dalla sinistra con metodi da “regime tv”, e non certo di destra.

Le parole della Boccia sull’aborto e l’attacco della sinistra

La Boccia, durante la trasmissione ‘Che sarà’, ha parlato dell’aborto come di un “delitto e non un diritto”: “Sto per dire – ha detto Boccia parlando con Serena Bortone – parole forti, lungi da me giudicare storie e persone, ma si giudica il principio. Stiamo scambiando un delitto per un diritto. Qua si ha paura, anche la politica, di dire che l’aborto è un omicidio. Non l’ho detto io: quando è stato conferito il premio Nobel per la pace a Maria Teresa di Calcutta hanno tremato i potenti della terra perché quando le hanno chiesto quale fosse il più grande dramma dell’umanità con coraggio quella piccola donna disse l’aborto, non la guerra”.

La sinistra ha immediatamente processato la giornalista. “Incoronata Boccia – ha attaccato su X la senatrice del Pd Cecilia D’Elia – vicedirettrice del principale tg pubblico attacca in modo violento una legge dello Stato, e la scelta delle donne. Questa è la Rai di Meloni. Questo non è servizio pubblico”. Per la deputata e capogruppo dem alla Camera, Chiara Braga, “l’episodio è vergognoso e inaccettabile” perché “offende le donne e le leggi”.

Fratelli d’Italia in difesa della giornalista

“Nuovamente la sinistra mostra tutta la sua ipocrisia: a parole si schiera a difesa della libertà di pensiero e di espressione, ma nei fatti quando questa quando non incontra i suoi favori diventa il più zelante dei censori. È quello che sta accadendo al vicedirettore Incoronata Boccia oggetto in queste ore di un vergognoso linciaggio mediatico da parte della sinistra. La ragione è quella di aver espresso una opinione personale sul tema dell’aborto, che evidentemente non incontra il favore della sinistra. L‘ennesima dimostrazione di intolleranza della sinistra, che ancora una volta conferma di avere una concezione molto particolare e personale della libertà”, dichiarano i componenti di Fratelli d’Italia della Commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai.