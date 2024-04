“Parchi Agos green e smart”, il progetto aumenta l’offerta con nuove iniziative e strutture per i cittadini. Ecco quali

Aree verdi delle città più sostenibili e inclusive a disposizione della collettività. Attività settimanali gratuite a favore dei cittadini. Legame rafforzato con istituzioni, pubbliche amministrazioni e associazioni del terzo settore: sono queste le coordinate di riferimento perseguite per la implementazione del progetto innovativo di rigenerazione urbana. Un progetto che Agos – società leader nel credito al consumo partecipata per il 61% dal Gruppo Crédit Agricole attraverso Crédit Agricole Consumer Finance e per il 39% da Banco BPM – ha illustrato annunciando l’ampliamento di schema e prospettive di “Parchi Agos Green&Smart”: l’iniziativa green di riqualificazione del verde pubblico delle città, passando da un programma di eventi annuali ad un piano di appuntamenti settimanali gratuiti a beneficio della collettività.

“Parchi Agos green e smart”: il progetto si arricchisce di nuovi proposte e altri appuntamenti

L’iniziativa, inaugurata tre anni fa, si inserisce nella strategia di sostenibilità di Agos, e pone al centro la creazione di valore condiviso, fornendo un modello innovativo rispondente ai bisogni dei territori in cui la società opera: tra questi, l’esigenza di avere maggiori spazi verdi urbani, insieme alla richiesta di servizi e nuove strutture sportive per la collettività. E allora, i Parchi Agos, realizzati con la collaborazione di Brand For The City e Fondazione Sport City, prevedono 4 declinazioni: 1) Green, diffusione del verde in città e educazione alla sua cura. 2) Smart, innovazione attraverso la tecnologia e il digitale. 3) Sport, diffusione della pratica sportiva come fattore di salute, benessere e socialità. 4) Art, impiego dell’arte per il recupero di spazi e manufatti degenerati o inutilizzati.

Un esempio tangibile di sinergia tra pubblico e privato già sperimentato con successo: ecco dove

Il progetto, esempio tangibile di sinergia tra pubblico-privato già attivo nelle città di Milano, Catania, Lucca, Roma, Lecce e Padova, ha l’obiettivo di espandersi ulteriormente, a partire dell’inaugurazione di un nuovo parco a Torino. Numerose le attività offerte ai cittadini, cui è possibile iscriversi gratuitamente dal sito www.parchiagos.it.

L’arricchimento di zone urbane da riqualificare nella dimensione “green”

«Con i Parchi Agos Green&Smart abbiamo raccolto una sfida ambiziosa rivelatasi vincente. Il progetto è rappresentativo sia di valori che fanno parte del Dna di Agos, come il declinare in modo concreto gli impegni di sostenibilità e di vicinanza al territorio in cui operiamo. Nonché di una collaborazione sinergica tra le aziende e il terzo settore – afferma François Edouard Drion, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Agos –. Attraverso l’iniziativa – prosegue poi – andiamo ad identificare zone urbane da riqualificare nella dimensione “Green”, arricchendole con tre ulteriori dimensioni distintive».

“Smart”, “Sport” ed “Art”: le coordinate seguite per restituire il verde ai cittadini

Dimensioni distintive che, spiega sempre Drion, sono: «”Smart”, “Sport” ed “Art”. Il nostro intervento va oltre l’inaugurazione e la riconsegna ai cittadini dello spazio verde rigenerato: desideriamo che i nostri Parchi continuino ad essere un luogo di incontro e di socialità. Per questo, a tre anni dalla nascita, il progetto Parchi Agos Green&Smart accresce la nostra vicinanza, passando da un programma di eventi annuali ad un programma di attività settimanali e gratuite a beneficio di tutta la collettività».

Onorevole Mauro Berruto sul progetto

«Il recente inserimento nell’articolo 33 della Costituzione del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva significa riconoscerne il ruolo determinante per la qualità di vita di tutta la popolazione. Inoltre, l’effetto che genera in termini di risparmio sul sistema sanitario pubblico diventa ancora più importante alla luce delle dinamiche demografiche del nostro paese. Iniziative come quelle dei Parchi Agos, in una logica di partenariato pubblico-privato, hanno il grande merito di riqualificare il territorio urbano restituendo dignità e vigore al tessuto sociale».

Il commento di Fabio Pagliara, Presidente Fondazione Sportcity

«La Fondazione Sportcity è come sempre entusiasticamente coinvolta nei progetti di riqualificazione di aree verdi, all’interno dei contesti urbani. La filosofia che in questi anni ha spinto Agos ad essere parte attiva, al fianco dei Comuni, nella realizzazione di progetti volti a restituire dignità a parchi all’interno delle città strappandoli al degrado, si sposa perfettamente con la nostra. La Fondazione ha come obiettivo quello di dare a tutti i cittadini l’opportunità di praticare attività fisica dal centro alle periferie. Come negli anni precedenti, l’arrivo del progetto in un’altra città italiana nel 2024 sarà un’occasione di sportivizzazione e aggregazione all’interno di un contesto urbano popoloso».

Claudio Bertona, Founder & Ceo Brand for the City sulla sfida dei “Parchi Agos Green&Smart”

«A tre anni di distanza, siamo più che mai orgogliosi di essere sempre al fianco di Agos, con un progetto che incarna i valori di prossimità, connessione, rigenerazione urbana e sociale che sono nel nostro Dna e per i quali lavoriamo ogni giorno. Parchi Agos Green&Smart è stato un progetto ambizioso e sfidante fin dall’inizio, che ha continuato a evolversi nel tempo, sempre nel segno dell’ascolto dei territori, della creazione di comunità e di un impatto duraturo. Alla riattivazione degli spazi il modello si accompagna ad attività sportive, culturali e ambientali dedicate al quartiere, che da quest’anno diventano ricorsive con appuntamenti settimanali all’interno dello spazio pubblico. Un esempio, anche premiato, che traccia la via per un presente (e un futuro) necessario, fatto di collaborazione tra pubblico, privato, cittadinanza e di connessione tra le persone e il territorio in cui vivono».

Profilo Agos

Agos è una società finanziaria leader nel settore del credito al consumo, presente in Italia da oltre 35 anni, partecipata per il 61% da Crédit Agricole attraverso Crédit Agricole Consumer Finance e per il 39% da Banco BPM. Con 200 filiali e circa 2.000 dipendenti sostiene la realizzazione dei progetti dei propri clienti e supporta le vendite dei partner nei diversi mercati attraverso l’offerta di prestiti personali, finanziamenti finalizzati, carte di credito, cessione del quinto stipendio, leasing e un’ampia gamma di servizi assicurativi. Agos mette il cliente al centro. Efficienza operativa e attenzione particolare al customer care insieme alla ricerca continua di innovazione sono tratti distintivi di Agos, che vuole essere 100% human e 100% digital. Agos lavora da sempre puntando su trasparenza, fiducia e rispetto. Valori che si riflettono anche nella sostenibilità ambientale, economica e sociale, tematiche a cui l’azienda tiene con l’obiettivo di promuovere uno sviluppo economico sostenibile, per migliorare ogni ambito in cui il rispetto è sinonimo di crescita. Maggiori informazioni disponibili su www.agoscorporate.it