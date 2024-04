Il sondaggio. Volano FdI e FI, centrodestra sempre più forte. Doccia fredda per Elly Schlein

FdI e centrodestra in crescita, Pd e centrosinistra che perdono terreno: è la fotografia scattata dal sondaggio Quorum/Youtrend per Sky Tg24, che conferma non solo che il partito del premier resta saldamente primo, ma con un trend in crescita. Secondo questa rilevazione, infatti, FdI si attesta al 27,7% registrando uno 0,6% in più rispetto al mese scorso. Il Pd perde invece lo 0,1%, scendendo al 19,8%, dunque cedendo terreno rispetto a quel fatidico 20% che è considerato la soglia di sopravvivenza per la segreteria Schlein. Da notare, inoltre, che il sondaggio è stato realizzato tra il 4 e il 5 aprile, dunque quando l’inchiesta sul voto di scambio a Bari, che ha coinvolto l’ormai ex assessore regionale dem Anita Maurodinoia, era appena emersa e di quella di Torino non c’era ancora notizia.

Il sondaggio: balzo di FdI e FI, il centrodestra continua a crescere

Il sondaggio, pur con le fisiologiche variazioni tra le diverse rilevazioni, conferma che FdI è il primo partito italiano con uno scarto amplissimo rispetto al Pd. A differenza dei dem, però, i fratelli d’Italia continuano a crescere, conquistando lo 0,6% in più rispetto al 4 marzo e balzando intorno a quel 28% che è il consenso registrato in maniera diffusa dai sondaggi. Il Pd perde lo 0,1% scendendo al 19,8%, un calo che, gioco forza, non registra ancora le inchieste di Bari e Torino. La stessa percentuale persa dal Pd è quella guadagnata dal M5S, che con lo 0,1% in più passa al 16%.

Chi supera e chi non vede la soglia di sbarramento

Forza Italia, secondo questa rilevazione si attesta al 7,9%, registrando una crescita dell’1,3% che segna il sorpasso sulla Lega, attestata al 7,5% in calo dello 0,6%. A seguire l’unica formazione che, stando a queste intenzioni di voto, supererebbe la soglia di sbarramento per le europee è Stati Uniti d’Europa, che si attesta al 4,6% in calo però del 2,3%. Calano anche Avs, che perde lo 0,7% e atterrà così al 3,9%, Azione che perde lo 0,6% e si ferma al 3,1%. Guadagna lo 0,3% e raggiunge l’1% Noi Moderati. Infine, prima rilevazione Quorum/Youtrend per Pace Terra Dignità – Santoro e Libertà – Sud Chiama Nord – Cateno De Luca rispettivamente al 2,2% e all’1,6%.