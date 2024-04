“Gli studenti si convertono all’Islam per paura”: l’inchiesta della Bild scuote la Germania

Fa discutere in Germania un’inchiesta della Bild sulle conversioni all’Islam nelle scuole, da parte di studenti che avrebbero paura di rimanere emarginati. “Sempre più genitori di bambini tedeschi si rivolgono a consultori perché i bambini cristiani vogliono convertirsi in modo da non essere più gli ‘outsider’ a scuola“, ha detto una fonte della sicurezza statale al quotidiano tedesco, che riferisce anche che nelle grandi città, come Berlino o Francoforte, ci sarebbero scuole in cui gli studenti musulmani sono più dell’80%.

La Bild: “In Germania gli studenti si convertono all’Islam per non essere emarginati”

La stessa fonte ha anche riferito che “quando le ragazze a scuola si comportano troppo all’occidentale agli occhi dei giovani musulmani, non indossano il velo, gli studenti maschi pensano di dover difendere il loro onore e avvertono le ragazze, affinché si comportino come musulmane devote”. La fonte, inoltre, ha lanciato l’allarme anche per la “propaganda” sui social media, parlando dell’uso di TikTok da parte di “popstar islamiste” per “convincere gli studenti che devono opporsi allo stile di vita occidentale”.

La ricerca sugli studenti musulmani della Bassa Sassonia

Nello stesso articolo, intitolato “I bambini si convertono all’Islam per paura”, la Bild presenta anche una ricerca del 2022 sui giovani della Bassa Sassonia condotta dall’Istituto di ricerca criminologica del lander (Kfn) secondo cui il 67,8% di 308 studenti musulmani della Bassa Sassonia interpellati ritiene che il Corano sia “più importante” delle leggi della Germania e il 45,6% pensa che la “teocrazia sia la miglior forma di governo”. Più della metà, il 51,5%, ha la convinzione che solo l’Islam possa “risolvere i problemi dei giorni nostri” e il 35,5% afferma di poter comprendere l’uso della violenza contro chi insulta Allah o il Profeta Maometto. Il 18,1% considera giustificata la violenza per diffondere l’Islam.

Le reazioni politiche all’inchiesta

Nonostante le dimensioni del campione, per Christoph de Vries della Cdu, “lo studio testimonia quanto siano profonde le tracce che l’Islam politico ha già lasciato in Germania”. Alla Bild ha parlato di “indottrinamento sistematico” dei ragazzi. Dalle fila della Spd, Ksenija Bekeris, ha denunciato dati “allarmanti” e insistito per “un rafforzamento significativo dell’educazione alla democrazia a scuola”.

L’entità della popolazione musulmana in Germania

Tutto in una Germania in cui tra il 2010 e il 2016 il numero dei musulmani è passato da 3,3 milioni a quasi 5 milioni, il 6,1% della popolazione (Pew Research Center). Secondo dati aggiornati allo scorso anno pubblicati dal sito della Deutsche Islam Konferenz, in Germania vivono circa 5,5 milioni di fedeli islamici (circa 2,5 milioni hanno origini turche), circa 3 milioni dei quali sono cittadini tedeschi e i musulmani rappresentano circa il 6,6% della popolazione del Paese, la seconda comunità religiosa.