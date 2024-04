Europee, il ritorno del “Bomba”. Renzi sogna in grande e svela: “Punto a superare Salvini”

Le europee galvanizzano Matteo Renzi, che intorno al progetto dell’alleanza con Emma Bonino per gli Stati Uniti d’Europa ritrova tutta la sua verve. Non solo nel mai sopito esercizio di lanciare bordate feroci contro questo o quell’avversario, ma anche in quello di coltivare un’incrollabile fiducia nelle proprie possibilità. “La lista Stati Uniti d’Europa ufficializzerà il proprio simbolo la settimana prossima. Ma già oggi i segnali che vediamo sono molto incoraggianti. Non nascondo che il mio obiettivo è ambizioso: vorrei prendere più voti della Lega sovranista. Sì, amici cari: possiamo sorpassare Salvini, dobbiamo farlo”, ha scritto Renzi nella sua ultima enews, rilanciata anche su X.

Matteo Renzi: “Il mio obiettivo è superare la Lega”

I sondaggi, per la verità, dicono altro. L’altro ieri la rilevazione di Noto per Porta a Porta, quotava gli Stati Uniti d’Europa tra il 4,5% e il 5% a seconda che i leader si candidino o meno. Secondo lo stesso criterio, la Lega sta invece tra il 7% e l’8%. Ora, è vero che le urne talvolta riservano sorprese, ma l’obiettivo più che ambizioso appare un tantino velleitario. Comunque, sperare e crederci sono condizioni che non si possono negare a nessuno. Neanche a chi, sempre secondo i sondaggi, allo stato attuale si trova in fondo alla classifica di gradimento dei leader. Stavolta la rilevazione è quella di Piepoli, pubblicata sul Giornale di oggi: Matteo Renzi sta al 15% e, benché in salita di un punto rispetto all’ultima indagine, rimane parecchio indietro rispetto al 27% stabile di Matteo Salvini (Bonino non è quotata).

Il ritorno del Bomba

Ma Renzi è così, e in fondo questo è anche il suo bello. “Faremo un grande risultato: l’aggressione con fake news e attacchi personali di queste ore dimostra che siamo sulla strada giusta. Più voti prenderanno i candidati degli Stati Uniti d’Europa, meno spazio ci sarà a Strasburgo per sovranismo e populismo. Lasciamo le polemiche a chi vive di quelle, noi teniamoci stretta la politica. E la settimana prossima si parte con simbolo e candidati”, ha scritto l’altro ieri su X. E i “segnali”, come dice lui, in effetti ormai ci sono tutti: il Bomba è tornato. Gli elettori apprezzeranno.