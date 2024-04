Europee, il Pd punta sull’apocalisse. Mare o cimitero? Aria o veleni? Guerra o pace? Manca solo Gesù o Barabba…

Manca poco che sui manifesti del Pd per le Europee, anonimi, senza volto né nome di Elly Schlein, “rimossa” dalla scheda delle Europee dopo la rivolta interna del partito, compaia la scritta “Ricordati che devi morire”, citando una delle previsioni apocalittiche del Savonarola. O che sotto al manifesto sul mare che non deve essere un cimitero, concetto così banalmente condivisibile al punto che lo avrebbe sottoscritto perfino il Mostro di Firenze, non venga indicato lo slogan “Più scafisti per tutti”, come soluzione per favorire l’arrivo dei migranti anche a costo di lasciar fare ai trafficanti di morti.

Le Europee e i manifesti apocalittici del Pd

Ma tra i vari 6×3 esposti da ieri nelle principali città italiane dal partito della Schlein, sotto il leitmotiv della campagna, “L’Europa che vogliamo”, ce ne sono anche altri dai toni apocalittici sull’ambiente, sul salario, sulla guerra, che non offrono soluzioni, proposte, idee, ma invitano a prendere una posizione in base all’ovvietà dell’immagine. Se si pensa al tema degli immigrati che muoiono in mare, chi vorrebbe vederli morire in un “cimitero” d’acqua? E guardando le immagini di distruzione dell’Ucraina, chi non sceglierebbe la pace invece che la guerra? Il punto, nel primo caso, sono gli scafisti, nel secondo Putin, non proprio un dettaglio per un’Europa “che vogliamo”. A proposito, sull’ambiente il messaggio è ancora più surreale e lascia intendere che chi vota a destra adori, oltre a fare il bagno nei cimiteri e tifare per i soldati che ammazzano senza motivo in Ucraina o in Palestina, anche respirare nei tubi delle marmitte, assaporare amianto vicino alla fabbriche o immergersi nelle acqua bianco-bicarbonato di Rosignano Solvay. “Aria pulita, non veleni”, è l’invito rivolto ai compagni. Evviva. Gesù, non Barabba: perché i cattolici del Pd non ci hanno ancora pensato?

La conferenza stampa della Schlein e i manifesti del Pd