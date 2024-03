Via libera alla revisione delle regole per l’agricoltura nella Ue (Pac). Sospiro di sollievo per le piccole aziende

Nel giorno in cui i trattori belgi hanno nuovamente protestato a Bruxelles, impegnando le forze di polizia che hanno reagito con gli idranti, i rappresentanti degli Stati membri nel Comitato speciale Agricoltura hanno approvato una revisione mirata della Pac (politica agricola comune). Questa revisione affronta le questioni incontrate, ad esempio, con l’attuazione dei piani strategici della Pac e mira a semplificare, ridurre gli oneri amministrativi e fornire una maggiore flessibilità per il rispetto di determinate condizionalità ambientali.

Il testo trova un equilibrio tra la necessità di mantenere un elevato livello di ambizione ambientale e climatica nell’attuale Pac e di garantire che le preoccupazioni degli agricoltori siano prese in considerazione, spiega il Consiglio Europeo. La revisione, dichiarano numerosi esponenti di FdI, è una vittoria del governo Meloni. “Grazie al governo Meloni, e al sapiente lavoro del ministro Lollobrigida – sottolinea Tommaso Foti, presidente dei deputati di FdI – il comparto agricolo vedrà un profondo rinnovamento, mirato a semplificare e ridurre gli oneri amministrativi per gli agricoltori, sempre nel rispetto di una tutela ambientale che non deve però trascendere in folli ideologie ambientaliste. Verranno così, in parte, riparati gli errori commessi negli anni ai danni di un settore primario per l’Italia e fondamentale per l’Europa”.

Per il capodelegazione di Fratelli d’Italia-Ecr al Parlamento europeo Carlo Fidanza “tale revisione, che viene finalmente incontro alle legittime rivendicazioni degli agricoltori europei, punta a ridurre gli oneri amministrativi e burocratici e a dare una maggiore flessibilità nel rispetto dei vincoli ambientali preservando la competitività delle nostre imprese agricole. Un altro colpo assestato alla folle ideologia green di Timmermans e della sinistra rosso-verde”.

La revisione approvata esonera inoltre le piccole aziende agricole di meno di 10 ettari dai controlli e dalle sanzioni relative al rispetto dei requisiti di condizionalità previsti dalla Pac. Poiché ciò riguarda il 65% dei beneficiari della Pac ma rappresenta solo il 10% circa dei terreni agricoli, ridurrà significativamente l’onere amministrativo relativo ai controlli sia per gli agricoltori che per le amministrazioni nazionali, pur mantenendo gli obiettivi ambientali.