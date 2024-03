Sport, lo studio che smentisce il politicamente corretto: “Le atlete trans avvantaggiate contro le donne”

Il Comitato Olimpico Internazionale ha torto, sulla base delle prove attuali, nel dire che non può esserci alcun vantaggio presunto per le atlete trans che gareggiano nelle categorie femminili. Lo afferma un nuovo studio sul tema. Il Cio è stato sollecitato a rivedere il quadro per l’inclusione dei transgender pubblicato nel 2021 in un nuovo articolo pubblicato sullo Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports. Gli scienziati affermano che esiste una montagna di prove negli studi esistenti che evidenziano le differenze nelle prestazioni fisiche tra uomini e donne, ma anche “prove limitate ma esistenti” che rimangono vantaggi significativi anche dopo che una donna trans che ha attraversato la pubertà maschile si è sottoposta a un trattamento per abbassare il testosterone.

Alun Williams, professore di genomica dello sport e dell’esercizio fisico presso il Manchester Metropolitan University Institute of Sport e coautore dell’articolo, ha dichiarato: “Il quadro del Cio afferma che non esiste alcuna ‘presunzione di vantaggio’, ma i dati mostrano che esiste uno sviluppo fisico che avviene durante l’adolescenza nei maschi e offre evidenti vantaggi atletici. Lo sviluppo maschile durante la pubertà si traduce in grandi vantaggi in termini di prestazioni negli sport atletici, come una maggiore massa muscolare, dimensioni del cuore, capacità polmonare, ossa, forza ed emoglobina circolante, che sono parte integrante della prestazione sportiva. È questa esposizione al testosterone durante lo sviluppo adolescenziale, non il livello di testosterone presente negli adulti, che è alla base della differenza tra le categorie maschile e femminile, e attualmente non vi è alcuna prova che la soppressione del testosterone nelle donne transgender possa invertire lo sviluppo maschile e negare questi vantaggi”.

La nuova ricerca utilizza i dati per dimostrare la differenza tra la fisiologia maschile e quella femminile, mostrando, ad esempio, fino al 50% in più di massa muscolare nella parte superiore del corpo e fino al 40% in più di massa muscolare nella parte inferiore del corpo nei maschi, oltre a differenze scheletriche pari al 9% maggiore altezza e larghezza delle spalle maggiore del 14%. La nuotatrice transgender Lia Thomas sta cercando di sfidare le regole del World Aquatics introdotte nel 2022 che le vietano di competere nella categoria femminile. Le regole saranno contestate davanti alla Corte Arbitrale dello Sport (Tas) dal team legale di Thomas sulla base del fatto che sono discriminatorie e che tale discriminazione “non può essere giustificata come necessaria, ragionevole o proporzionata per raggiungere un obiettivo sportivo legittimo”.

Parlando in generale piuttosto che specificamente del caso Thomas, il professor Williams ha affermato che la proporzionalità è sempre stata una questione difficile da interpretare. “Per alcuni, una risposta proporzionata anche ad un vantaggio mantenuto dell’1% equivale a non ammissibilità”, ha affermato. “Alcune persone hanno chiesto se esiste ancora un vantaggio significativo o una differenza significativa (anche dopo il trattamento con testosterone)?”. Alla domanda se ci fosse un vantaggio significativo, il professor Williams ha risposto: “Questo è ciò che mostrano le prove. Qualunque sia la differenza iniziale (di prestazione), in genere meno della metà di quella differenza sembra essere rimossa (attraverso l’abbassamento del testosterone) negli studi scientifici esaminati. Almeno la metà (del vantaggio) nella maggior parte delle cose di cui stiamo parlando – massa muscolare, forza, resistenza e così via – sembra rimanere”. Il Cio è stato contattato per una risposta.