Sinner campione di umanità: le immagini degli scambi in carrozzina con Hewett fanno il giro del mondo (video)

Jannik Sinner, un campione dentro e fuori il campo da tennis. Indipendentemente da come andrà l’incontro che segna in calendario oggi la sfida degli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami, quando si troverà di fronte dall’altra parte della rete l’australiano Christopher O’Connell, n.66 del mondo che sta trovando il suo miglior tennis all’alba dei 30 anni, il tennista altoatesino ha già vinto la sfida intestata allo sport e al messaggio di rispetto e solidarietà che deve sempre e comunque omaggiare. In campo con Alfie Hewett, numero 1 del tennis in carrozzina – che, a 27 anni, annovera una carriera costellata da 8 titoli dello Slam in singolare e 19 in doppio – l’azzurro, impegnato nell’Atp Masters 1000 di Miami, si è cimentato in qualche scambio. E le immagini di quei palleggi in carrozzina tra i due campioni conquistano il cuore del pubblico, non solo d’oltreoceano.

Miami 🇺🇲

Jannick Sinner che gioca oggi sulla carrozzina insieme ai campioni di questo sport è l’immagine più autentica di un gigante del tennis che ci fa sentire piccoli piccoli.

Sinner che scambia con il numero 1 del tennis in carrozzina: il video fa il giro del mondo

L’altoatesino ha voluto provare a scambiare qualche palla con Hewett, la stella del wheelchair tennis, per capire la difficoltà e la fatica di giocare a tennis da seduti. Del resto, tra le componenti principali della sua forza ci sono proprio il rispetto dell’avversario e l’impegno a capire le difficoltà e i punti di forza di chi è dall’altra parte della rete. Del resto, lo straordinario successo di Jannik Sinner dimostra il bisogno di credere negli incrollabili valori di sempre e in chi, con tenacia, prova a perseguirli dentro e fuori il terreno di gioco. Il boom del tennista alto-atesino è innegabilmente l’ultima conferma del desiderio di ritrovarsi e a fare quadrato intorno a un uomo simbolo, punto di riferimento e di “ideali”. E lui, il campione di Sesto Pusteria, non delude mai.

Sinner campione di rispetto e solidarietà

Non solo oggi come lo scambio in carrozzina che evoca un mondo di messaggi positivi: perché non si scopre certo oggi la grandezza del nostro campione – che lui chiamerebbe normalità – in un mondo sempre meno sensibile e attento all’altro, anche i gesti più semplici assumono un’importanza notevole. E allora, vale pena ricordare quanto accaduto solo qualche giorno fa, quando Sinner si è distinto, sempre a Miami, nell’ambito della giornata di sport e solidarietà realizzata a margine degli eventi agonistici. In quel contesto, un gruppo di giocatori e giocatrici, insieme a componenti dello staff del torneo e ai volontari, hanno contribuito a iniziative filantropiche offrendo il loro contributo alle organizzazioni coinvolte nella campagna.

Un simbolo di umiltà vincente

Tra queste c’è la Miami Rescue Mission che fornisce pasti per i senzatetto. Ed è lì che è arrivati anche Jannik Sinner che sulla sua partecipazione, e investe di campione anche dell’umiltà, ha dichiarato: «È molto bello aiutare le persone e condividere queste esperienze con altri. Sicuramente lo faremo ancora il prossimo anno», ha detto l’altoatesino. Le sue parole ieri, come le immagini di oggi, seduto su una sedia a rotelle, che scambia più di una pallina con Hewitt, hanno fatto ovviamente il giro del web. E giustificato i commenti positivi e gli applausi raccolti ancor prima di scendere in campo…