Nuova gaffe dell’avvocato “tentenna”: Trump o Biden? Conte spara la supercazzola (video)

Lo ha rifatto ancora, l’avvocato “tentenna”, Giuseppe Conte. Come già accaduto qualche mese fa, messo di fronte alla scelta se dichiararsi sostenitore di Donald Trump, a cui deve il soprannome di “Giuseppi”, o dell’attuale presidente Usa Joe Biden, il grillino è andato nuovamente in crisi.

Ieri sera, sempre ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, Conte ha deluso chi si aspettava una presa di posizione netta. E ha tirato fuori quello che volgarmente viene definita una “supercazzola”, per citare una storica scena di un film di Ugo Tognazzi. Allora, Trump o Biden? “Bè, noi difenderemo l’interesse nazionale, con uno o con l’altro…”. E quindi? In studio lo incalzano, lui imbarazzato vacilla, poi è costretto a rispondere…

Biden, Trump e l’incertezza di Conte

Fra Trump e Biden c’è una tifoseria. Per le politiche interne Biden è di area progressista, la nostra di riferimento. Per quanto riguarda la politica estera non ci lascia soddisfatti per la strategia militare perseguita in Ucraina e crediamo abbia sbagliato anche a Gaza perché i 30mila morti sono dovuti anche alla copertura politica data a Netanyahu e al suo governo… Su Trump, ho già detto e dichiarato che Capitol Hill è una pagina assolutamente negativa della storia degli Stati uniti…. In ogni caso, ci prepariamo a tutelare l’interesse nazionale… Le immagini valgono più di tutto. C’è un bacio e un accarezzamento della testa. Pensate che Biden avrebbe trattato così Merkel? Non andrei a Washington a prendere istruzioni… Le politiche di Trump non le condivido tutte. Ma io comunque credo e spero che chiunque sia, si spenderà per un negoziato di pace”. Quindi? Come? Cosa? Più incomprensibile della Schlein, più divertente di Tognazzi.