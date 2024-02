Conte come Schlein: non si capisce nulla. “Biden o Trump?”. La “non risposta” scatena il web (video)

La scena è esilarante e in queste ore sta facendo sbellicare il web. Giuseppe Conte, ospite da Fazio Fazio su La Nove, riesce a produrre una “supercazzola” che neanche alla Schlein era mai riuscita, pur di non rispondere alla semplicissima domanda: “Meglio Biden o Trump?”. Il leader del M5S, forte del suo legame con chi lo chiamava “Giuseppi”, storpiandogli il nome, ha mostrato un imbarazzo enorme nel prendere posizione, al punto che lo stesso Fazio, non certo un mastino delle interviste, gli ha fatto notare che non aveva risposto…

La domanda di Fazio e l’incertezza di Conte sul quesito “Biden o Trump”

“Le chiedo se secondo lei per il nostro governo è più conveniente la vittoria di Biden o di Trump. Lo chiedo proprio a lei che con Trump aveva un rapporto personale: lei preferisce Trump o Biden?”. La risposta è comica: “Guardi, io credo che chiunque, adesso vedremo poi quando si definirà esattamente, certo però lei io credo, guardi io faccio l’interesse dell’Italia; quindi, con Trump ho cercato di coltivare un rapporto per tutelare l’interesse nazionale e poter dialogare anche permettetemi lo dico un po’ immodestamente ma non dobbiamo essere modesti dall’Italia da pari a pari e questo vale sia per Biden che per Trump”. Eh, come? Perfino Fazio si mostra stupito: quindi, chi preferisce? E Conte: “Per chiunque sarà. E la postura dipende ovviamente da come tu vivi il contesto, se tu pensi di doverti accreditare a livello internazionale vai lì molto modestamente questo è chiaro”. La postura…