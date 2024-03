Parla proprio Conte (detto “Giuseppi” da Trump): Meloni prende gli ordini dagli Usa

A dar lezioni di politica estera alla Meloni spunta proprio Conte, detto “Giuseppi” dall’allora presidente americano Donald Trump. Proprio l’ex premier, trattato come tutti ricordano, nei consessi internazionali.

Parla proprio lui, il capo pentastellato, che con sprezzo del ridicolo, ai microfoni de La7 ha dato lezioni di “schiena-drittismo”, al premier Giorgia Meloni sulla politica estera. “Va a Washington a prendere ordini da Biden”, ha tuonato Conte arricciando il ciuffo e aguzzando il mento.

In studio, David Parenzo fatica a contenere una risatina di scherno a commento della intemerata dell’avvocato del popolo. Un avvocato smemorato, che avrebbe bisogno di una dose massiccia di fosforo. Gli andrebbe mostrata una fotogallery relativa ai suoi imbarazzanti incontri con Trump, ma non solo: nessuno gli ha ricordato che, proprio lui, non può dare lezioni su politica estera, nè parlare di ordini ricevuti.

Ancora deve spiegare, infatti, le ragioni dell’accordo scellerato con il regime di Pechino con il relativo patto sulla via della Seta. Una via lastricata di buone intenzioni, ma anche di parecchie buche, tutte ai danni dell’economia italiana.

Conte che dà lezioni sulla politica estera alla Meloni: una barzelletta

Deve ancora spiegare, inoltre, che cosa sono venuti a fare quei militari della Russia di Putin nel pieno della pandemia. Dovrebbe spiegare tante cose, non solo in politica estera, tanto che proprio sulla pandemia il parlamento ha avviato una commissione d’inchiesta.

Ma siamo in campagna elettorale e, per raccattare un voto in più, anche in Abruzzo, Conte prova la triste gara dell’insulto al presidente del Consiglio Meloni.

In tutte le democrazie, con una guerra in corso (qui addirittura ne abbiamo due: Ucraina e in Medio oriente), i politici si dividono in due categorie. Quelli che hanno senso dello Stato e mostrano senso di responsabilità, e quelli che fanno i capopolo solo per avere visbilità. Almeno con questa sceneggiata in diretta tv, Conte ha già fatto capire a quale categoria appartiene.