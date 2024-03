Macron come Rocky, le foto coi guantoni da boxe scatenano i social: un machismo alla Putin…

Hanno suscitato le reazioni più diverse le foto del presidente Macron con guantoni da boxe e testa china sul sacco mentre si allena in palestra. Immagini che in questo momento stanno impazzando in Francia – e tramite i social un po’ ovunque – e che ritraggono l’inquilino dell’Eliseo in scatti in bianco e nero pubblicati sul profilo Instagram di Soazig de la Moissonnière – la fotografa ufficiale del presidente – immortalato con muscoli in tiro e smorfia che tradisce impegno e fatica fisica. Scatti che, tra sfottò e perplessità, stanno sbizzarrendo gli utenti in commenti e meme.

Macron in palestra con i guantoni da boxe “come Rocky Balboa”

Macron in versione pugile, maglietta e guantoni, con il volto contratto per lo sforzo mentre si allena colpendo il sacco arriva direttamente da Instagram, dove la fotografa ufficiale del presidente francese, Soazig de la Moissonnière, ha postato le immagini in bianco e nero, suscitando commenti interdetti e divertiti, ma anche elogi e critiche. Qualcuno ha tirato in ballo Rocky Balboa, altri si sono chiesti se Macron si stesse preparando alla sfida con Putin: primo eclatante esempio di propaganda che inneggia alla mascolinità di una leadership volitiva e veemente, che si è fatto ritrarre più volte mentre cavalca a petto nudo; spara; mette al tappeto gli avversari a judo; pesca in riva al lago o guida carri armati e sottomarini…

Sfida a colpi di machismo con Putin…

E così, come Putin prima di lui, anche Macron versione pugile si è immancabilmente attirato gli strali di chi si è chiesto se l’operazione fosse davvero opportuna. O meglio: se il momento fosse il più idoneo, dopo l’appello del leader dell’Eliseo ai partner occidentali ad alzare il livello di intervento in difesa dell’Ucraina contro l’attacco russo… Dubbi, perplessità… Ma anche parole di encomio per il presidente d’oltralpe: come le lusinghe neanche troppo tra le righe, arrivate dalla rivista Femme actuelle, che ha parlato del «marito di Brigitte Macron» atleticamente impegnato in «uno sguardo determinato, come se volesse combattere con il suo avversario…». Controbilanciate da chi, invece, ha reagito semplicemente con sgomento di fronte a quella che la deputata francese ecologista Sandrine Rousseau ha definito «povertà di comunicazione politica».

«Un tecnocrate che tenta lo stile populista»

E se l’esperto in comunicazione politica, Philippe Moreau-Chevrolet, citato dalla France Presse analizza gli scatti del presidente in guantoni partendo dal presupposto che «la boxe è abbastanza compatibile con l’esercizio della forza dello Stato», sostenendo in aggiunta che, Macron è «un tecnocrate che tenta lo stile populista, cercando di rispondere a Putin sul suo terreno», tra i tanti spunta anche il commento postato su X da un professore dell’Università della Lorraine, Eric Anceau che recita: «Poche ore fa, Emmanuel Macron si è fatto riprendere nella sua palestra di boxe. Queste foto sono state scattate e distribuite dal fotografo ufficiale, Soazig de la Moissonnière. Non so se siano state ritoccate o meno, e non importa. Quello che so, però, è che rientrano in quel virilismo neopopulista a cui oggi sono affezionati certi leader. A cominciare dal maestro del genere Vladimir Putin»…