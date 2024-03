I dieci trucchi per lavorare al meglio con Windows: organizzare, personalizzare, difendere la privacy

Windows è uno dei sistemi operativi più diffusi al mondo, utilizzato da milioni di persone per lavoro e svago. Conoscere alcune scorciatoie può rendere l’esperienza di utilizzo più efficiente e piacevole. Ecco i 10 trucchi per lavorare al meglio con Windows.

1. Organizza il Desktop Mantenere il desktop pulito e organizzato ti permette di trovare facilmente i file e le cartelle importanti. Utilizza cartelle per raggruppare documenti correlati e sposta i file non necessari sul cloud o in altre directory.

2. Sfrutta le Scorciatoie da Tastiera Imparare le scorciatoie da tastiera consente di navigare più velocemente tra le finestre e le applicazioni. Ad esempio, premendo “WINDOWS + D” puoi minimizzare tutte le finestre aperte e visualizzare il desktop.

3. Personalizza il Menu Start Il Menu Start di Windows può essere personalizzato per includere le app e i programmi più utilizzati. Crea gruppi di app simili per una navigazione più intuitiva e veloce.

4. Utilizza la Ricerca Integrata La barra di ricerca integrata in windows ti consente di trovare rapidamente file, cartelle e impostazioni del sistema. Basta digitare le parole chiave nella barra di ricerca per visualizzare i risultati pertinenti.

5. Gestisci le Finestre con Snap Assist Snap Assist è una funzionalità che permette di organizzare le finestre aperte sul desktop in modo rapido e intuitivo. Trascina una finestra verso il bordo dello schermo per ancorarla automaticamente a metà schermo o in un angolo specifico.

6. Ottimizza le impostazioni di Risparmio Energia Per prolungare la durata della batteria su laptop o dispositivi mobili, ottimizza le impostazioni di risparmio energetico in WINDOWS. Riduci la luminosità dello schermo, disattiva le app in background non necessarie e attiva la modalità Risparmio Energia quando non sei connesso a una presa di corrente.

7. Proteggi la tua privacy Configura attentamente le impostazioni di privacy per proteggere i tuoi dati personali. Limita l’accesso alle informazioni sensibili da parte delle app e dei servizi esterni e controlla quali dati vengono condivisi con Microsoft.

8. Utilizza desktop virtuali I desktop virtuali sono una funzionalità utile per organizzare il lavoro in modo più efficiente. Crea desktop separati per attività diverse, come lavoro, svago o progetti specifici, per mantenere tutto ordinato e ben separato.

9. Sfrutta OneDrive per il backup dei file OneDrive è un servizio cloud integrato in windows che esegue il backup dei file importanti in modo automatico e sicuro. Configura OneDrive per sincronizzare i tuoi documenti su tutti i dispositivi collegati.

10. Aggiorna regolarmente il sistema operativo Mantenere windows aggiornato è fondamentale per garantire la sicurezza del sistema e beneficiare delle ultime funzionalità e miglioramenti. Abilita gli aggiornamenti automatici o controlla regolarmente la disponibilità di nuove versioni.