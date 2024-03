A Meloni il Global Citizen Award, il premio Usa per i leader che ispirano il mondo

Un nuovo importante riconoscimento internazionale per Giorgia Meloni: secondo quanto emerso, il think tank Usa Atlantic Council ha intenzione di conferire al presidente del Consiglio il Global Citizen Award, il premio che “celebra – si legge sul sito dell’associazione – individui unici che incarnano la cittadinanza globale”.

A Meloni il Global Citizen Award, il premio Usa per i leader impegnati a “migliorare il mondo”

I premi vengono conferiti annualmente durante la settimana dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York e “rendono omaggio a una vasta gamma di cittadini globali, dai capi di Stato agli artisti di fama mondiale. Riconoscendo i loro risultati, incoraggiamo gli altri a emulare i loro sforzi per migliorare lo stato del mondo”. Dunque, indicano personalità che con la loro azione possono essere d’ispirazione per altri. Di fatto, il riconoscimento di una leadership anche morale.

Il riconoscimento dell’Atlantic Council

La cerimonia è attesa per il 23 settembre. Secondo quanto trapelato, l’Atlantic Council ha già preso contatti con Palazzo Chigi, in vista dell’ufficializzazione della decisione. Per Meloni si tratta di un riconoscimento conquistato con il lavoro e con l’affermazione di una credibilità internazionale che ha sgomberato il campo dai molti e diffusi pregiudizi che erano stati costruiti sulla sua figura prima che arrivasse a Palazzo Chigi. Anche lo stesso potente Atlantic Council di recente ha rilevato che “nonostante lo scetticismo iniziale, la premier italiana si è affermata come un importante interlocutore sul piano internazionale”.

Da Draghi a Zelensky, le personalità premiate negli anni scorsi

L’Atlantic Council nel 2022 assegnò il Global citizen award, tra gli altri, a Mario Draghi. Lo scorso anno, invece, sono stati insigniti il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, il cancelliere federale tedesco, Olaf Scholz, il primo ministro giapponese, Fumio Kishida e la segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen.