Meloni incoronata dal think tank Atlantic Council: “È un potente interlocutore sulla scena mondiale”

La seconda visita a Washington del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ribadisce il ruolo dell’Italia come “un partner geostrategico” per gli Stati Uniti. Lo afferma l’autorevole think tank Usa, Atlantic Council.

“È giunto il momento – scrivono l’americano Kaush Arha e l’italiano Paolo Messa, direttore di Formiche – sia per il Mediterraneo che per l’Italia di accettare il mantello di fulcro continentale che collega le economie e le società libere e aperte dell’Indo-Pacifico e del Mediterraneo-Atlantico”.

Per gli autori, “la crescente convergenza strategica tra Roma e Washington può fungere da tempestiva zavorra per rafforzare la Nato, la solidarietà transatlantica, la resilienza europea e l’apertura dell’Europa verso l’Indo-Pacifico. Sotto l’energica guida di Meloni e con l’Italia che ospiterà il G7 entro la fine dell’anno, il palcoscenico è pronto per la riaffermazione dell’Italia come attore geostrategico con il pieno sostegno degli Stati Uniti”.

Nell’articolo, intitolato “È tempo che l’Italia si consolidi come nazione mediterranea indispensabile” (che richiama la definizione dell’ex segretario di Stato Madeleine Albright sugli Usa “nazione indispensabile” a livello globale), si ripercorre quanto fatto da Meloni che, “nonostante lo scetticismo iniziale e alcune critiche persistenti, è emersa come un potente interlocutore in tutta Europa e sulla scena mondiale”.

Dall’intervento del premier italiano “determinante” negli aiuti europei a Kiev al “ruolo costruttivo nell’aggiornare le politiche migratorie europee”, dalle “forti relazioni” stabilite con India e Giappone al piano Mattei per l’Africa, dall’uscita dalla via della Seta alla partecipazione come “membro leader” della missione Ue Aspides nel Mar Rosso.

“La leadership attiva di Meloni – si legge ancora – coincide con la necessità per l’Italia di farsi avanti per proteggere i propri interessi nazionali ed europei, mentre l’Europa si confronta contemporaneamente con una guerra terrestre sul fronte orientale con la Russia, affronta relazioni economiche tese e in peggioramento con la Cina ed escogita una strategia praticabile per l’Africa per arginare il flusso migratorio. Per affrontare tutte queste sfide, l’Italia deve essere il pilastro economico e militare dell’Europa meridionale nel Mediterraneo”.

“L’Italia – prosegue l’articolo – dovrebbe sfruttare la sua presidenza del G7 quest’anno per consolidare e tracciare una strategia credibile verso il suo riemergere come nazione mediterranea indispensabile nell’affrontare le sfide globali poste dalle revisioniste Cina e Russia”.

Che cosa è l’Atlantic Council

L’Atlantic Council è un think tank statunitense con sede a Washington, il cui scopo è “Promuovere la leadeship americana e promuovere accordi internazionali basati sul ruolo centrale della comunità atlantica nell’affrontare le sfide del XXI secolo”.

Fondato nel 1961, con la missione di incoraggiare la continuazione della cooperazione tra Nord America ed Europa, si è guadagnato negli anni elogi dalla comunità internazionale. Il segretario generale della NATO Anders Fogh Rasmussen ha definito il Consiglio come un “pre-eminente think tank” con una “reputazione di lunga data” e il senatore statunitense repubblicano Richard Lugar ha notato che il Consiglio è “tenuto in grande considerazione all’interno della comunità atlantica”.