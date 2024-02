Venduta la casa di Pannella a Fontana di Trevi: l’uccellino alla finestra, il grande tavolo, le visite durante la malattia

“Credi che sia sempre lo stesso, oppure si danno il cambio come gli amici che mi vengono a trovare?”. Sono gli ultimi giorni di vita di Marco Pannella, il leader storico dei radicali riceve visite costanti di amici e avversari politici nella sua casa a due passi da Fontana di Trevi, diventata qualcosa a metà tra una meta di pellegrinaggio e ritrovo in cui la vicinanza umana scavalca ogni barricata. Le cronache del day after la morte, avvenuta il 19 maggio 2016 all’età di 86 anni, riferiscono che Pannella in quegli ultimi giorni fosse particolarmente incuriosito da un passerotto che si posava sul davanzale: è sempre lo stesso o si alterna come i miei amici? È notizia di oggi che un’altra pagina di quella storia che fu è stata voltata: la casa di Pannella in via della Panetteria è stata venduta.

Venduta la storica casa di Marco Pannella

A darne notizia è stata l’agenzia di stampa Adnkronos, ricordando che da lì per andare a trovare il leader radicale ormai fiaccato dalla malattia passarono un po’ tutti, da Silvio Berlusconi a Fausto Bertinotti, fino all’ora presidente del Consiglio Matteo Renzi. La residenza si trova in pieno centro a Roma e fu immortalata da numerose foto, alcune delle quali condivise dallo stesso Pannella.

Le foto circondato da amici e quel post da “via della Panetteria”

“In via della Panetteria con un bel piatto di spaghetti dopo la prima seduta di radioterapia”, scrisse sui social a corredo di una sua foto, raccogliendo subito centinaia di commenti di incoraggiamento dai suoi sostenitori. L’ex leader radicale poi fu spesso immortalato intorno al grande tavolo di legno della cucina insieme agli ospiti che, in tanti, soprattutto nelle ultime settimane, arrivarono in processione per salutare il protagonista indiscusso di tante battaglie civili e digiuni.