Ucraina, Metsola: “Gran giorno per l’Europa”. Plauso per la nostra diplomazia sull’ok unanime agli aiuti

Il voto unanime della Ue sull’assistenza macro-finanziaria all’Ucraina per 50 miliardi di euro non era scontato. Il lavoro diplomatico della premier Meloni con Viktor Orban, è stato la chiave dell’accordo raggiunto. I leader dei ventisette paesi membri dell’Unione europea hanno approvato, dunque, il pacchetto di aiuti per l’Ucraina che finora era stato bloccato dal primo ministro ungherese, la cui resistenza è stata superata.

Metsola: “E’ un buon giorno per l’Europa”

“Oggi è un buon giorno per l’Europa, grazie al lavoro fatto da molti leader per arrivare ad un accordo a 27”, rileva la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, in conferenza stampa a Bruxelles a margine del Consiglio Europeo straordinario. “Perché avere un accordo a 26 sarebbe stato assai meno ideale”, precisa.

Aiuti all’Ucraina, il plauso da Guerini a Calenda

Il plauso arriva in maniera unanime e bipartisan: “Importante accordo Ue a Bruxelles: l’Ucraina potrà contare sul sostegno duraturo europeo per riaffermare il rispetto del diritto internazionale e il diritto a una pace giusta. Forte e unita: l’Europa che vogliamo”. Lo scrive, su ‘X’, il deputato Pd e presidente del Copasir Lorenzo Guerini. “L’Ucraina potrà continuare a combattere per la propria libertà grazie al sostegno dell’Ue. Una bella giornata per ripetere che siamo europei”. Così il leader di Azione Carlo Calenda su twitter.

Ronzulli: “Determinante il lavoro diplomatico della premier Meloni”

A sottolineare il lavoro determinante e delicato della premier è Licia Ronzulli: “Lo stanziamento di 50 miliardi di euro in favore dell’Ucraina, deciso all’unanimità dal Consiglio europeo straordinario è una grande notizia. Ed è frutto del determinante lavoro diplomatico svolto dalla premier Meloni, che è riuscita a convincere il primo ministro ungherese Orban a togliere il veto su questo aiuto finanziario. Questa è una dimostrazione di serietà e credibilità”. Una risposta – afferma la presidente del Senato di FI – alla sinistra, che cerca continuamente di strumentalizzare i rapporti fra la presidente del Consiglio ed il suo omologo ungherese. Proprio questi rapporti, politici, oltre che umani, come ci ha insegnato a più riprese il presidente Berlusconi, sono fondamentali per ottenere risultati nei consessi internazionali, in Europa e nel mondo”, è il ragionamento della senatrice azzurra.

Zelensky: “L’Europa manda un segnale a tutto il mondo”

Il premier ucraino Zelensky in cassa gli aiuti e ringrazia L’Europa “che oggi manda un segnale oltre l’Atlantico e in tutto il mondo: l’ordine mondiale basato sulle regole internazionali resisterà a tutte le sfide. L’Europa dà il ritmo agli affari globali con la sua unità. Questo è un dato di fatto. E deve rimanere tale». Si tratta di un passo di proporzioni storiche, ha aggiunto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba.