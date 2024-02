Consiglio europeo, sì unanime grazie a Meloni. Protagonista della mediazione con Orban

Voto unanime della Ue, inaspettato fino a qualche ora fa, sull’assistenza macro-finanziaria all’Ucraina per 50 miliardi di euro. Raggiunto, grazie a un sapiente lavoro diplomatico della premier Meloni con Viktor Orban, l’accordo con l’Ungheria. “Abbiamo un accordo. Tutti i 27 leader hanno concordato un pacchetto di sostegno aggiuntivo di 50 miliardi di euro per l’Ucraina all’interno del bilancio dell’Ue. In questo modo si garantisce un finanziamento costante, a lungo termine e prevedibile per l’Ucraina”. Così il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel.

Accordo Ue sugli aiuti all’Ucraina, un buon giorno

Stessa soddisfazione da parte della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. “Accordo! Il Consiglio europeo ha realizzato le nostre priorità. Sostenere l’Ucraina. Combattere la migrazione illegale. Sostenere la competitività europea. Una buona giornata per l’Europa”. Da Palazzo Chigi filtra “grande soddisfazione” per l’intesa trovata fa dal Consiglio europeo straordinario. “Il governo italiano – sottolineano fonti della Presidenza del Consiglio – ha avuto “un ruolo di primo piano”. E Giorgia Meloni “è stata protagonista in prima persona delle mediazioni che hanno consentito di arrivare alla soluzione che ha messo d’accordo tutti”.

Meloni protagonista della mediazione con Orban

È stata soprattutto la premier a farsi carico di portare a termine l’opera diplomatica iniziata mesi fa. Tanti i colloqui e gli incontri che hanno coinvolto anche i ministri e gli sherpa. Un crescendo di impegno, sottolinea Palazzo Chigi, intensificato a partire dal Consiglio europeo di dicembre. Con un impegno che ha avuto il suo picco nell’ultima settimana”. Meloni, a dispetto dei detrattori italiani molto numerosi tra le file del centrosinistra, conferma il ruolo strategico di mediatrice. Obiettivo raggiunto: l’accordo dei 27 paesi Ue sul pacchetto di aiuti all’Ucraina.

Colloqui e incontri diplomatici della premier per l’intesa

Da martedì a oggi, riepilogano le stesse fonti, Meloni ha avuto tre colloqui con il primo ministro ungherese Orban sul Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dell’Unione europea. Comprensivo del piano di aiuti finanziari da 50 miliardi di euro per l’Ucraina. Dopo la telefonata di martedì e l’incontro di ieri sera in albergo (nel quale hanno parlato anche del caso Salis) è seguito un lungo lavoro notturno delle delegazioni. Meloni e Orban si sono visti di nuovo questa mattina, prima dell’inizio del Consiglio europeo straordinario. “Un ulteriore incontro importante in vista dell’ok definitivo di Orban all’accordo”, rimarca Palazzo Chigi.

Voto unanime dei 27, l’Ungheria si allinea

Smentito nei fatti il niet di Orban al pacchetto da 50 miliardi di euro per Kiev che avrebbe potuto far fallire il Consiglio straordinario di oggi. In una recente intervista a Le Point Orban aveva sostenuto di avere fatto la propria parte. “Non siamo d’accordo con la revisione al bilancio. Non siamo d’accordo sul fatto che dovremmo dare 50 miliardi di euro all’Ucraina”, aveva detto lasciando però qualche spiraglio. “L’Ungheria è pronta a partecipare alla soluzione dei 27, se garantisce che ogni anno decideremo se continuare o meno a fornire questi soldi. La decisione deve avere la stessa base giuridica di oggi: deve essere unanime”. E così è stato. Il compromesso è stato proposto nella riunione prima del Consiglio europeo questa mattina. In sala Michel ha letto il testo chiedendo se ci fossero obiezioni, che nessuno ha sollevato. Nessun veto da parte dell’Ungheria.