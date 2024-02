Todde, dall’amichettismo al fidanzatismo. “E’ amica della mia ragazza!”: Di Maio la lanciò così…

“E’ amica della mia ragazza!”, fu la presentazione che ne fece Luigi Di Maio quando introdusse Alessandra Todde nel Movimento Cinque Stelle , in cui, da lì a pochi anni, avrebbe scalato le vette fino a diventarne due volte vice-ministra in quota “Giggino”, vicepresidente del M5S di Conte e oggi presidente della Sardegna . Nel frattempo, però, Di Maio si era perso “la sua ragazza”, Virginia Saba, amica della Todde in virtù di un comune sardismo mai annacquato dalle frequentazioni della Capitale: negli stessi giorni del 2022Luigi si si era smarrito per strada anche la stessa Todde, che da sua pupilla, dopo la svolta draghiana di Di Maio, ne aveva preso categoricamente le distanze. Accadeva tutto in quei mesi in cui Luigi da Pomigliano, ministro degli Esteri, strappava con il Movimento per questioni legate alla guerra in Ucraina,poi da Conte, e si lanciava tra sulle poltrone di Mario Draghi (e successivamente anche di un’altra splendida militante grillina, Alessia D’Alessandro, agropolese trapiantata a Berlino), fino ad approdare, con esiti disastrosi, tra le “braccia politiche” di Bruno Tabacci.