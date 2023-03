Di Maio, niente poltrona ma nuova fidanzata (con gaffe): Alessia è bella, colta e “non di sinistra”

Ovviamente Luigi Di Maio non si era fatto mancare una sua gaffe anche con colei che oggi viene annunciata come la sua nuova fidanzata, Alessia D’Alessandro. Nel 2018, quando la giovane e bella italo-tedesca fu candidata col M5S nel Cilento, senza peraltro essere eletta, l’allora ministro Di Maio la annunciò come una economista che collaborava con la cancelliera Merkel. Non era vero e il Movimento fu costretto a smentire e lei stessa dovette precisare, nientepopodimeno che al New York Times. Forse, già allora, Gigino era innamorato e si fece tradire dal sentimento, nonostante di lì a poco annunciasse il fidanzamento con Virginia Saba, con cui invece la relazione si è recentemente interrotta. Oggi Di Maio è un uomo senza partito e senza poltrona ma con una nuova fiamma…

Di Maio e la fidanzata comunista Alessia D’Alessandro

Due cuori e una gaffetta, ormai alle spalle, con una recente apparizione a Venezia, la città dei romanticoni. Alessia D’Alessandro, a quanto pare, ha un profilo internazionale. Secondo il Corriere della Sera la 33enne “parla cinque lingue e ha vissuto per anni a Berlino, ha studiato alla Sciences Po di Parigi e alla Jacobs University Bremen di Brema, per pagarsi gli studi ha anche fatto la modella, ha lavorato nel reparto di contabilità di un’azienda, nel campo delle risorse umane e ha operato come consulente internazionale nel turismo 3 ha sempre avuto una spiccata attitudine politica: a 14 anni aveva letto il ‘Manifesto’ di Karl Marx senza però ritenersi di sinistra”. Definita nel 2018 “la più bella delle liste”, Alessia D’Alessandro nel 2018 sfiorò per un soffio l’ingresso in Parlamento ottenendo comunque 42mila voti.