Le foto sexy della fidanzata di Di Maio su Chi. E il vicepremier non la prende bene

Il settimanale “Chi”, dopo avere pubblicato la scorsa settimana le foto di Luigi Di Maio e della fidanzata intenti a baciarsi su un prato, adesso fa il bis proponendo ai suoi lettori le immagini sexy di Virginia Saba. Scatti che fanno parte di un book che la giovane aveva realizzato nel 2010 quando era un’aspirante modella. La Saba, pubblicista cagliaritana e assistente parlamentare di una deputata sarda M5S, Emanuela Corda, all’epoca aveva 26 anni.

Le foto in lingerie di Virginia Saba

Negli scatti ci sono pose provocanti ma non certo particolarmente scandalose: la Saba nelle foto indossa lingerie nera e bianca e in uno degli scatti ha una mascherina sugli occhi. Luigi Di Maio non l’ha presa benissimo spiegando che non c’era la liberatoria per la pubblicazione di quelle immagini. La sua fidanzata, intanto, si trova alle prese col gossip così come è avvenuto prima di lei con molti altri leader politici, Berlusconi in primis. E del resto che la coppia Di Maio-Saba fosse interessata all’attenzione dei media lo si è visto quando Casalino ha avvisato i giornalisti che i due avrebbero fatto all’Opera di Roma la loro prima uscita pubblica. La vita di coppie illustri, com’è noto, non si può pilotare dagli uffici di stampa. Sfugge sempre di mano. E’ accaduto anche in questo caso e non sarà certo l’ultimo del genere.